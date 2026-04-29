Bajqinovci: PDK nuk mori pjesë fare në takime dhe as nuk propozoi emra për President

29/04/2026 23:57

Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Mefail Bajqinovci në Politiko tha se kanë pasur tentativa për marrëveshje politike me opozitën, më saktë me Partinë Demokratike të Kosovës, por sipas tij nuk ka pasur gatishmëri për pjesëmarrje në diskutime.

Ai ka thënë se me Partinë Demokratike të Kosovës është diskutuar mundësia e ndryshimeve në krye të Kuvendit, ku sipas tij janë përmendur emrat e Vlora Çitakut dhe Bedri Hamzës, por opozita nuk ka marrë pjesë fare në procesin e diskutimeve.

“Me PDK-në kemi diskutuar që të ketë ndryshime dhe që kryetar i Kuvendit të jetë Vlora Çitaku ose Bedri Hamza, por ata nuk kanë marrë pjesë fare në diskutim,” tha Bajqinovci.Ai është ndalur edhe te kërkesa për presidentin mbipartiak, duke thënë se Vetëvendosje ka kërkuar që LDK ose PDK të deponojnë tre emra për këtë pozitë.

“Edhe pjesën ose kërkesën tjetër të Kurtit, ku thotë se ne po i kërkojmë tre emra që t’i deponojë LDK-ja ose PDK-ja që ta kemi presidentin mbipartiak, të cilin vetë opozita ka thënë që nga fillimi deri në fund,” tha tutje Bajqinovci.

Bajqinovci ka theksuar se opozita nuk ka bërë asnjë hap konkret në drejtim të marrëveshjes.

“Fatkeqësisht nuk kemi pasur asnjë lëvizje nga opozita,” ka deklaruar ai.

April 29, 2026

Kurti i dërgoi mesazh Hamzës në mbrëmje, Çitaku zbulon përmbajtjen e tij

April 29, 2026

Sadiku: Lëvizja Vetëvendosje më e përshtatshme për opozitë se për qeverisje...

April 29, 2026

Bekë Berisha: Nuk do e votoja Vjosa Osmanin për Presidente, ka...

Kurti i dërgoi mesazh Hamzës në mbrëmje, Çitaku zbulon përmbajtjen e tij

Sadiku: Lëvizja Vetëvendosje më e përshtatshme për opozitë...

Bekë Berisha: Nuk do e votoja Vjosa Osmanin...

Havolli: Marrëveshja mes LDK’së dhe Vjosa Osmani...