Ekstradohet nga Norvegjia për në Kosovë, i kërkuari me letër-rreshtim ndërkombëtar

Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim dhe bashkëpunim me njësitet tjera relevante të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë, gjatë ditës së sotme ka bërë ekstradimin e shtetasit kosovar F.B.nga Norvegjia për në Kosovë.

29/04/2026 22:55

Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim dhe bashkëpunim me njësitet tjera relevante të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë, gjatë ditës së sotme ka bërë ekstradimin e shtetasit kosovar F.B.nga Norvegjia për në Kosovë.

Sipas njoftimit nga Policia, i dyshuarit ishte arrestuar nga autoritete norvegjeze pasi që i njëjti kërkohej përmes INTERPOL-it me letër-rreshtim ndërkombëtar lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës pasi, i njëjti u ishte shmangur organeve të drejtësisë.

I dyshuari pas ekstradimit, i është dorëzuar njësiteve përkatëse të policisë rajoni i Pejës për vazhdim me procedurat tjera ligjore.

Artikuj të ngjashëm

April 29, 2026

Bajqinovci: PDK nuk mori pjesë fare në takime dhe as nuk...

April 29, 2026

Kurti i dërgoi mesazh Hamzës në mbrëmje, Çitaku zbulon përmbajtjen e tij

April 29, 2026

Sadiku: Lëvizja Vetëvendosje më e përshtatshme për opozitë se për qeverisje...

April 29, 2026

Bekë Berisha: Nuk do e votoja Vjosa Osmanin për Presidente, ka...

April 29, 2026

Banka Botërore parashikon rritje ekonomike prej 3.7 për qind në Kosovë

April 29, 2026

Trump thotë se s’do ta heqë bllokadën, derisa Irani të negociojë...

Lajme të fundit

Bajqinovci: PDK nuk mori pjesë fare në takime...

Kurti i dërgoi mesazh Hamzës në mbrëmje, Çitaku zbulon përmbajtjen e tij

Sadiku: Lëvizja Vetëvendosje më e përshtatshme për opozitë...

Bekë Berisha: Nuk do e votoja Vjosa Osmanin...