Superliga në aksion – java e 12-të nis sot, vëmendja në Podujevë
Albi Mall Superliga e Kosovës rikthehet sot me dy përballje në kuadër të javës së 12-të, ku njëri prej duelve më interesante pritet të zhvillohet në Podujevë. Në stadiumin “Zahir Pajaziti”, Llapi do të jetë nikoqir i Prishtinës, në një përballje ku të dyja skuadrat do të kërkojnë pikët e plota. Ky takim pritet të…
Sport
Albi Mall Superliga e Kosovës rikthehet sot me dy përballje në kuadër të javës së 12-të, ku njëri prej duelve më interesante pritet të zhvillohet në Podujevë.
Në stadiumin “Zahir Pajaziti”, Llapi do të jetë nikoqir i Prishtinës, në një përballje ku të dyja skuadrat do të kërkojnë pikët e plota. Ky takim pritet të sjellë rivalitet të madh, duke pasur parasysh rëndësinë e pikëve për të dyja ekipet, transmeton lajmi.net.
Ndërkohë, në Gjilan, Drita do të përballet me Vushtrrinë. Skuadra vendase synon të shfrytëzojë përparësinë e fushës për të arkëtuar tri pikë dhe për të vazhduar me rezultate pozitive.
Të dyja ndeshjet janë në program nga ora 13:00.
Java e 12-të e Superligës do të përmbyllet nesër me dy takimet e fundit: Malisheva – Feronikeli ’74 dhe Dukagjini – Gjilani./lajmi.net/