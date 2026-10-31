Superliga në aksion – java e 12-të nis sot, vëmendja në Podujevë

Albi Mall Superliga e Kosovës rikthehet sot me dy përballje në kuadër të javës së 12-të, ku njëri prej duelve më interesante pritet të zhvillohet në Podujevë. Në stadiumin “Zahir Pajaziti”, Llapi do të jetë nikoqir i Prishtinës, në një përballje ku të dyja skuadrat do të kërkojnë pikët e plota. Ky takim pritet të…

Sport

31/10/2026 09:28

Albi Mall Superliga e Kosovës rikthehet sot me dy përballje kuadër javës 12-të, ku njëri prej duelve interesante pritet zhvillohet Podujevë.

stadiumin “Zahir Pajaziti”, Llapi do jetë nikoqir i Prishtinës, një përballje ku dyja skuadrat do kërkojnë pikët e plota. Ky takim pritet sjellë rivalitet madh, duke pasur parasysh rëndësinë e pikëve për dyja ekipet, transmeton lajmi.net.

Ndërkohë, Gjilan, Drita do përballet me Vushtrrinë. Skuadra vendase synon shfrytëzojë përparësinë e fushës për arkëtuar tri pikë dhe për vazhduar me rezultate pozitive.

dyja ndeshjet janë program nga ora 13:00.

Java e 12-të e Superligës do përmbyllet nesër me dy takimet e fundit: Malisheva Feronikeli ’74 dhe Dukagjini Gjilani./lajmi.net/

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