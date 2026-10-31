Kërcënimet me vrasje ndaj vëllëzërve Haradinaj, Aleanca: Kjo fushatë linçuese po gjen mbështetje përmes deklaratave skandaloze edhe tek deputetët e VV-së

Zëdhënësi i Aleancës Kushtrim Xhemaili, ka shkruar se ditëve të fundit në rrjetet sociale po zhvillohet një fushatë e organizuar shpifjesh dhe kërcënimesh ndaj zyrtarëve të kësaj partie, Ramush dhe Daut Haradinaj. Përmes një reagimi publik, Xhemaili ka thënë se dhjetëra profile të rreme po shpërndajnë informacione të pavërteta, ndërsa sipas tij, kjo fushatë ka eskaluar…

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31/10/2026 10:15

Zëdhënësi i Aleancës Kushtrim Xhemaili, ka shkruar se ditëve fundit rrjetet sociale po zhvillohet një fushatë e organizuar shpifjesh dhe kërcënimesh ndaj zyrtarëve kësaj partie, Ramush dhe Daut Haradinaj.

Përmes një reagimi publik, Xhemaili ka thënë se dhjetëra profile rreme po shpërndajnë informacione pavërteta, ndërsa sipas tij, kjo fushatë ka eskaluar deri thirrje për vrasjen e dy vëllezërve Haradinaj, transmeton lajmi.net.

Ai ka veçuar një profil rrjetet sociale, hapur me emrin “Besmir Kelmendi”, i cili, sipas tij, përdor fotografinë e Avni Rrustemit dhe emrin “Avni Rrustemi 2.0”.

“Ky profil ka filluar një fushatë hapur propaganduese duke bërë thirrje publike për vrasjen e z. Ramush Haradinaj dhe z. Daut Haradinaj”, ka shkruar Xhemaili.

Sipas zëdhënësit Aleancës, përmes këtij profili po tentohet ndërlidhet emri i familjes Haradinaj me rastin tragjik Pejë, duke përdorur pretendime dhe citate ai i cilëson pavërteta.

Xhemaili ka vlerësuar se këto veprime nuk janë vetëm shpifje politike, por përbëjnë kërcënime serioze ndaj sigurisë individëve.

“Këto nuk janë thjesht shpifje politike, por janë thirrje pastra kriminale cenojnë drejtpërdrejt sigurinë e jetës dhe rendin ligjor vend”, ka deklaruar ai.

Ai ka bërë ditur se Aleanca ka dorëzuar Policinë e Kosovës dhënat dhe provat që, sipas tij, lidhen me këtë profil dhe llogaritë e tjera ndërlidhura me të.

“Ne do ndjekim rrugën ligjore deri fund për secilin individ fshihet pas këtyre profileve dhe prodhon apo shpërndan mesazhe tilla terrorizuese”, ka theksuar zëdhënësi i AAK-së.

reagimin e tij, Xhemaili ka kritikuar edhe deputetë partisë pushtet, duke pretenduar se deklaratat e tyre po kontribuojnë fushatën e linçimit dhe kërcënimeve online.

Ai ka akuzuar se kjo po bëhet me qëllim zhvendosjes vëmendjes opinionit publik nga përgjegjësia institucionale për rastin tragjik Pejë.

“Tragjeditë njerëzore nuk mund dhe nuk do lejohen keqpërdoren për luftë politike e as për nxitje dhunës”, ka përfunduar Xhemaili reagimin e tij./lajmi.net/

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