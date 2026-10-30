Moment emocionues në BBVK 5, kujtohet ish-banorin Laurent Krasniqi që humbi jetën tragjikisht
Alaudin Hamiti kujton Laurent Krasniqin, ish-banorin e BBVK që humbi jetën në aksident tragjik. Prezantuesi i Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, ka kujtuar gjatë spektaklit ish-banorin e edicionit të tretë, Laurent Krasniqin. Laurenti humbi jetën në një aksident tragjik me motoçikletë, ndërsa kujtimi për të u rikthye sonte në skenën e BBVK 5.
ShowBiz
Alaudin Hamiti kujton Laurent Krasniqin, ish-banorin e BBVK që humbi jetën në aksident tragjik.
Prezantuesi i Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, ka kujtuar gjatë spektaklit ish-banorin e edicionit të tretë, Laurent Krasniqin.
Laurenti humbi jetën në një aksident tragjik me motoçikletë, ndërsa kujtimi për të u rikthye sonte në skenën e BBVK 5.