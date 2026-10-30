Bejta, banori i parë që hyn sonte në BBVK5

Këngëtari Bejta është banori i parë që i është bashkuar zyrtarisht shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, pas treshes që kishte hyrë një ditë më herët. Ai është prezantuar para publikut me një nga këngët që e karakterizon, duke shënuar kështu nisjen e rrugëtimit të tij në edicionin e pestë të këtij spektakli. Hyrja…

ShowBiz

30/10/2026 21:46

Këngëtari Bejta është banori i parë që i është bashkuar zyrtarisht shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, pas treshes që kishte hyrë një ditë më herët.

Ai është prezantuar para publikut me një nga këngët që e karakterizon, duke shënuar kështu nisjen e rrugëtimit të tij në edicionin e pestë të këtij spektakli.

Hyrja e tij në shtëpinë më të famshme në vend pritet të sjellë dinamika të reja dhe momente interesante gjatë këtij edicioni.

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