Prokuroria deklarohet për vjedhjen e mbi 100 armëve në një depo në Gjakovë

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka iniciuar rast për veprën penale “Vjedhja e rëndë”, pas raportimit për vjedhjen e mbi 100 armëve të zjarrit nga një depo në rrugën “Fehmi Agani” në Gjakovë. Zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Drin Domi, ka konfirmuar për Lajmi.net se Prokurori i Shtetit ka autorizuar Policinë e Kosovës për ndërmarrjen…

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31/10/2026 10:59

Prokuroria Themelore Gjakovë ka iniciuar rast për veprën penale “Vjedhja e rëndë”, pas raportimit për vjedhjen e mbi 100 armëve zjarrit nga një depo rrugën “Fehmi Agani” Gjakovë.

Zëdhënësi i Prokurorisë Themelore Gjakovë, Drin Domi, ka konfirmuar për Lajmi.net se Prokurori i Shtetit ka autorizuar Policinë e Kosovës për ndërmarrjen e veprimeve hetimore, me qëllim zbardhjes rastit dhe identifikimit personave përgjegjës.

“Lidhur me rastin fjalë, ju njoftojmë se është inicuar rast për shkak veprës penale ‘Vjedhja e rëndë’ sipas Kodit Penal Republikës Kosovës.

Prokurori i Shtetit, lidhur me këtë rast, ka autorizuar Policinë e Kosovës për ndërmarrjen e gjitha veprimeve nevojshme me qëllim ndriçimit rastit dhe identifikimit personit/personave panjohur deri tani”, ka deklaruar Domi.

Rasti ishte raportuar 30 tetor, rreth orës 18:00, kur dy ankues kishin njoftuar Policinë se nga një depo e armëve Gjakovë persona panjohur kishin vjedhur mbi 100 armë zjarri.

Edhe raportin 24-orësh Policisë Kosovës është konfirmuar se rasti është duke u hetuar.

Raporti i plotë i Policisë së Kosovës:

“Rr. Fehmi Agani, Gjakovë 30.10.2026-18:00. Dy ankuesit meshkuj kosovarë, kanë raportuar se nga depoja e armëve, persona të panjohur kanë vjedhur mbi 100 armë zjarri. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime.”

Deri tani nuk janë bërë ditura detaje tjera lidhur me llojin e armëve vjedhura apo identitetin e personave dyshuar. Hetimet nga organet kompetente po vazhdojnë./lajmi.net/

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