AUV asgjëson mbi 5.5 tonë misër nga Serbia, u konstatua nivel i lartë i aflatoksinës B1

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka asgjësuar 5.56 tonë misër me origjinë nga Serbia, pasi analizat laboratorike kanë zbuluar përmbajtje të aflatoksinës B1 mbi kufijtë maksimalë të lejuar. Sipas njoftimit të AUV-së, ndalimi i përdorimit dhe tregtimit të këtij produkti është bërë pas kontrolleve zyrtare për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë, transmeton…

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31/10/2026 12:28

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka asgjësuar 5.56 tonë misër me origjinë nga Serbia, pasi analizat laboratorike kanë zbuluar përmbajtje aflatoksinës B1 mbi kufijtë maksimalë lejuar.

Sipas njoftimit AUV-së, ndalimi i përdorimit dhe tregtimit këtij produkti është bërë pas kontrolleve zyrtare për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë, transmeton lajmi.net.

Asgjësimi është realizuar 29 tetor 2026, nën mbikëqyrjen e inspektorëve AUV-së, tri subjekte ekonomike.

kompaninë Agro Com Sh.P.K. Fushë Kosovë janë asgjësuar 3,270 kilogramë misër, Thermo-1 Sh.P.K. Prugoc Prishtinës 1,040 kilogramë, ndërsa NTP “Te Hysi” Shtime janë asgjësuar 1,250 kilogramë.

Aflatoksina B1 është një toksinë e prodhuar nga disa lloje myqesh, e cila mund kontaminojë drithërat, veçanërisht misrin. Ekspozimi i zgjatur ndaj saj mund shkaktojë dëmtime mëlçisë dhe rrisë rrezikun e zhvillimit kancerit.

Rreziku mund bartet edhe te konsumatorët përmes zinxhirit ushqimor, pasi aflatoksina B1, kur merret përmes ushqimit kafshëve, mund shndërrohet aflatoksinë M1 dhe kalojë qumësht.

AUV u ka bërë thirrje fermerëve, prodhuesve dhe tregtarëve sigurojnë origjinën dhe gjurmueshmërinë e produkteve, si dhe mos përdorin apo tregtojnë misër tejkalon kufijtë e lejuar kësaj toksine.

Institucioni ka bërë ditur se kontrollet dhe analizat laboratorike do vazhdojnë me qëllim parandalimit qarkullimit produkteve mund rrezikojnë shëndetin e njerëzve dhe kafshëve./lajmi.net/

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