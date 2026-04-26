Autoritetet besojnë se Trump dhe zyrtarët ishin “objektiva” të mundshme të të dyshuarit për të shtënat në darkën e shtypit
Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe zyrtarët e tij ishin objektivat “e mundshme” të një personi të dyshuar të armatosur që u përpoq të sulmonte Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, tha Prokurori i Përgjithshëm i SHBA-së në detyrë Todd Blanche. I dyshuari, i identifikuar nga mediat amerikane si 31-vjeçari Cole Tomas Allen, u…
Bota
Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe zyrtarët e tij ishin objektivat “e mundshme” të një personi të dyshuar të armatosur që u përpoq të sulmonte Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, tha Prokurori i Përgjithshëm i SHBA-së në detyrë Todd Blanche.
I dyshuari, i identifikuar nga mediat amerikane si 31-vjeçari Cole Tomas Allen, u arrestua pasi policia tha se ai hapi zjarr pranë një pike kontrolli sigurie gjatë ngjarjes në një hotel në Uashington DC të shtunën.
Blanche, duke folur për NBC News, tha se motivi i personit të dyshuar të armatosur është ende nën hetim, por se gjetjet “paraprake” sugjerojnë se ai po synonte zyrtarët e administratës, ka raportuar BBC, transmeton Gazeta Express.
Divizioni kriminal i FBI-së dhe grupi i punës për terrorizmin po hetojnë incidentin.
Trump, i cili u nxor me nxitim nga skena në një vend të sigurt, u tha gazetarëve në një konferencë për shtyp pas të shtënave të shtunën: “Nuk mund ta imagjinoj se ka ndonjë profesion më të rrezikshëm”.
Në një deklaratë të dielën, Shtëpia e Bardhë tha se Trump “qëndron i patrembur” pasi mbijetoi, së bashku me anëtarët e kabinetit, “një përpjekje për vrasje kur u qëlluan të shtëna”.
Presidenti i Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë e quajti sulmin “të tmerrshëm”.
Gjithashtu të dielën, presidenti i Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, Weijia Jiang, i cili ishte ulur pranë Trump në darkë, falënderoi Shërbimin Sekret për veprimet që “mbrojtën mijëra mysafirë”.