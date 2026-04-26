Sulmi i radhës me armë ndaj Trump ngre pikëpyetje serioze mbi sigurinë e tij
“Nuk mund ta imagjinoj që të ketë ndonjë profesion më të rrezikshëm,” u tha presidenti Donald Trump gazetarëve, vetëm pak orë pasi ai ishte në qendër të një tjetër incidenti të madh sigurie. Ndërsa një ushtri e vogël agjentësh të Shërbimit Sekret e bën presidentin ndoshta personin më të mbrojtur në botë, mbajtja e tij…
“Nuk mund ta imagjinoj që të ketë ndonjë profesion më të rrezikshëm,” u tha presidenti Donald Trump gazetarëve, vetëm pak orë pasi ai ishte në qendër të një tjetër incidenti të madh sigurie.
Ndërsa një ushtri e vogël agjentësh të Shërbimit Sekret e bën presidentin ndoshta personin më të mbrojtur në botë, mbajtja e tij i sigurt po rezulton të jetë gjithçka, përveçse e lehtë.
Fillimisht ishte atentati në Butler, Pensilvani, në verën e vitit 2024, kur një plumb i preku veshin. Vetëm 64 ditë më vonë, Trump ishte sërish objektiv i një atentatori të mundshëm, ndërsa luante golf në fushën e tij në Florida.
Dhe tani, vetëm pak orë pasi të shtënat prishën atmosferën festive të darkës së Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në hotelin Hilton në kryeqytetin amerikan, siguria e Trump është sërish nën vëzhgim.
Ndërsa motivi dhe objektivi i saktë i autorit të dyshuar, 31-vjeçarit Cole Tomas Allen, mbeten të paqarta, po shtohen pyetjet se si një person i armatosur mundi të afrohej kaq shumë me presidentin.
Mes tyre është edhe niveli i kontrollit të sigurisë në hotelin ku ndodheshin disa nga politikanët, diplomatët dhe gazetarët më të rëndësishëm të Uashingtonit.
Gary O’Donoghue, korrespondenti kryesor i BBC-së për Amerikën e Veriut, i cili ndodhej në darkë, tha se megjithëse rrugët rreth Washington Hilton ishin mbyllur për orë të tëra, siguria në vetë ambientin “nuk ishte veçanërisht e fortë”.
“Njeriu te dera jashtë vetëm i hodhi një sy shumë sipërfaqësor biletës sime, nga afro dy metra larg,” shkroi ai.
Pamjet nga kamerat e sigurisë, të publikuara në rrjetet sociale nga Trump, tregojnë të dyshuarin duke vrapuar përmes një pike kontrolli të Shërbimit Sekret, e cila ndodhej në katin mbi sallën e madhe. Autoritetet kanë thënë se ai kishte me vete një armë gjahu, një pistoletë dhe disa thika.
Ai shkëmbeu zjarr me oficerët përpara se të neutralizohej.
Wolf Blitzer i CNN tha për rrjetin se e pa të dyshuarin të qëllonte disa herë me një armë “shumë, shumë serioze”.
Presidenti më pas publikoi një foto të një burri pa bluzë të shtrirë në dysheme, me duart e lidhura pas shpine, ndërsa përreth tij qëndronin oficerë të Shërbimit Sekret.
Prokurori i Përgjithshëm në detyrë i SHBA-së, Todd Blanche, i tha NBC News se dukej sikur objektivi i tij ishin zyrtarë të administratës, “me gjasë edhe vetë presidenti”.
Policia ka thënë se Cole Tomas Allen ishte mysafir në Washington Hilton, i cili vazhdoi të funksiononte si hotel, pavarësisht se në të njëjtën godinë ndodheshin disa nga njerëzit më të pushtetshëm në botë.
Ish-ambasadori britanik në Uashington, Kim Darroch, i cili ka marrë pjesë edhe më parë në darkat e korrespondentëve, ishte kritik ndaj mënyrës si ishte organizuar siguria.
“Nëse ishe aty [si mysafir hoteli] dhe kishe qëllime të këqija për të hyrë në këtë darkë, kishte vetëm një pengesë sigurie që duhej të kaloje… dhe pastaj ishe brenda në sallë,” i tha ai BBC-së në emisionin Sunday with Laura Kuenssberg.
Vetë Trump më vonë tha se Hilton “nuk është një ndërtesë veçanërisht e sigurt”, duke shtuar se incidenti tregonte rëndësinë e sallës së re të Shtëpisë së Bardhë që është në ndërtim, por që aktualisht është objekt procesi gjyqësor.
“Në fakt është një sallë më e madhe dhe shumë më e sigurt. Është e mbrojtur nga dronët. Ka xham antiplumb. Ne kemi nevojë për sallën e madhe,” tha ai.
Presidenti vlerësoi gjithashtu “trimërinë” e Shërbimit Sekret, i cili e largoi atë dhe zëvendëspresidentin JD Vance nga skena, duke thënë se ata “bënë një punë të shkëlqyer”.
Ekspertë të zbatimit të ligjit dhe të sigurisë presidenciale kanë thënë se fakti që personi i armatosur nuk arriti kurrë të hynte në sallën kryesore tregon se masat e sigurisë funksionuan.
Ish-agjenti special i FBI-së, Jeff Kroeger, i tha BBC-së: “Kjo është pikërisht ajo për të cilën trajnohet Shërbimi Sekret.” Kur u dëgjuan të shtënat, ata “u përqendruan te presidenti”, duke krijuar një “barrierë trupash”, tha ai.
Edhe ish-agjenti i Shërbimit Sekret Barry Donadio i tha BBC-së se dukej se “nuk kishte mungesë agjentësh, oficerësh dhe policësh” në këtë aktivitet.
Duke komentuar se si mund të ndryshojë siguria, disa ekspertë thanë se presin masa më të forta në aktivitetet e Trump në të ardhmen, si për shembull një perimetër më të gjerë sigurie.
Të shtënat janë kapitulli më i fundit i dhunës politike në Amerikë, e cila sipas të dhënave duket se është në rritje.
Në vitin 2023, Policia e Kapitolit në SHBA hetoi mbi 8 mijë kërcënime, një rritje me 50% krahasuar me vitin 2018.
Vrasja e Charlie Kirk në Utah vitin e kaluar ekspozoi edhe më shumë ndarjet e ashpra politike në Amerikë. Komentatori konservator u qëllua ndërsa po fliste në një aktivitet të Turning Point USA, në një akt dhune që u filmua dhe u përhap në internet.
Disa muaj më herët, përfaqësuesja e shtetit Minnesota, Melissa Hortman, dhe bashkëshorti i saj Mark u qëlluan për vdekje, ndërsa senatori shtetëror John Hoffman dhe bashkëshortja e tij Yvette u qëlluan disa herë, u plagosën, por mbijetuan.
Dhe në vitin 2022, bashkëshorti i ish-kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi, Paul, u sulmua me çekiç dhe u shtrua në spital me frakturë në kafkë. Në vitin 2017, republikani Steve Scalise dhe katër persona të tjerë u qëlluan dhe u plagosën ndërsa ligjvënësit po stërviteshin për një ndeshje bejsbolli të Kongresit në Virxhinia.
Mes objektivave të tjerë të atentateve presidenciale ishte edhe Ronald Reagan, i cili u qëllua dhe u plagos nga John Hinckley Jr në vitin 1981. Reagan pësoi dëmtim në mushkëri nga sulmi, por mbijetoi.
Të shtënat ndodhën jashtë Washington Hilton, i njëjti hotel që priti mbrëmjen gala të së shtunës.
I pyetur për shpeshtësinë e këtyre sulmeve në aktivitetet e tij, Trump tha se ai i kishte “studiuar atentatet” dhe se edhe presidentë të mëparshëm, si Abraham Lincoln, ishin bërë objektiv.
“Ata janë emra të mëdhenj, dhe nuk më pëlqen ta them që jam i nderuar nga kjo, por kam bërë shumë [për SHBA-në].” BBC, përgatiti në shqip Lapsi.al