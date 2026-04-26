Arrestohet në Prishtinë një person i dënuar me 1 vit e gjysmë burgim për vrasje në tentativë
Policia e Kosovës po vazhdon ndërmarrjen e veprimeve policore me qëllim kapjen e personave të dyshuar dhe atyre të dënuar si autorë të veprave penale.
Në kontekstin e kësaj, nga veprimet e marra nga Njësia e Arrestimeve e Stacionit Policor Veriu në Prishtinë, është arritur arrestimi i personit të dënuar:
– A.E., mashkull, 43 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, i dënuar me 1 vit e 6 muaj burgim për veprën penale “Vrasje në tentativë”.
I njëjti, pas arrestimit nga ana e policisë, është dërguar në vuajtje të dënimit.