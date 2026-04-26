Shoqata e Korrespodentëve: Të shtënat e mbrëmshme ishin një moment i tmerrshëm

Bota

26/04/2026 20:36

Shoqata e Korrespodentëve të Shtëpisë së Bardhë ka reaguar pas të shtënave që kanë ndodhur në darkën e organizuar në Uashington.

Në një deklaratë për mëdia pas këtij rasti, kjo shoqatë ka thënë se të shtënat e mbrëmshme në Ëashington Hilton ishin një moment i tmerrshëm për të gjithë të pranishmit.

Presidentja e shoqatës, Weijia Jiang, thotë se veprimet e Shërbimit Sekret dhe zyrtarët e zbatimit të ligjit mbrojtën mijëra mysafirë.

Gjithashtu, ajo i uron oficerit të plagosur shërim të plotë dhe të shpejtë, raporton BBC.

“Darka jonë ekziston për të festuar Amendamentin e Parë dhe punën e vështirë të përditshme të gazetarëve që e mbrojnë atë. Mbrëmë, ata gazetarë treguan pikërisht llojin e qetësisë dhe guximit që kërkon puna”, ka thënë ajo.

Artikuj të ngjashëm

April 26, 2026

Sulmi i radhës me armë ndaj Trump ngre pikëpyetje serioze mbi sigurinë e tij

April 26, 2026

Shefi i FBI-së reagon pas të shtënave: Krenar që punoj për...

Lajme të fundit

Aktivizohet VV-ja në ditën e fundit për President,...

Berisha shfajësohet për bllokadën e Presidentit: Nëse vendi...

Bahtiri jep “shpresë”: Po i bëjmë përpjekjet maksimale...

Arifi: Kurti po kërkon t’ia vërë flakën çdo...