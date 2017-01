Ky është klubi më i popullarizuar në botë (FOTO)

Manchester United është klubi me më së shumti tifozë në botë, sipas portalit "Goal".

Në fakt, ky medium ka vendosur një sondazh, për të votuar për klubin më të popullarizuar.

Në vendin e parë është renditur United me 23% të votave, ndërsa pastaj Barcelona me 23% dhe real Madridi me 16%, përcjellë “lajmi.net”.

“Top-5” kompletohet nga Chelsea dhe Liverpooli, që renditen në vendet katër dhe pesë. /Lajmi.net/

