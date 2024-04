“T’ia q* me kamera e me krejt”, nervozohet keq Tahir Batatina – publikohen pamjet

Skuadra e Llapit nuk ka arritur më shumë se një barazim 1-1 me ekipin e Dukagjinit të Klinës, duke i lëshuar dy pikë mjaft të rëndësishme në garën për titull.

Pas kësaj ndeshje janë rritur tensionet mes zyrtarëve të klubit vendas dhe atyre mysafir.

Në një video të publikuar nga portali lokal Klina.info trajneri llapjan shihet mjaft i nervozuar ku dëgjohet edhe duke sharë, ndërsa ndalohet nga një polic.

“E ka prishë ligën, u msu me këta tjerët, hajt se vjen në Prishtinë najher, takohet me mu. T’ia q* me kamera me krejt, edhe ligën e kanë flliq”, dëgjohet Batatina.