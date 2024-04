Mirlind Daku spektakolar, gol dhe asist në fitoren 0:2 të Rubin Kazan ndaj Zenitit

Sulmuesi shqiptar ishte protagonist absolut në fitoren 0:2 në udhëtim të Rubin Kazanit ndaj Zenit St.Petersburg.

Daku shënoi për epërsinë fillestare të mysafirëve në minutën e 50-të të ndeshjes.

Santos remains on bench

Rodrigao starts over Erakovic

Mantuan starts over Pedro & Artur

Vujacic & Iwu return from suspension

Bezrukov as LW instead of Randjelovic/Shabanhaxhaj pic.twitter.com/mPq9NfEMRD

