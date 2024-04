Bajrami i VV-së: Kosova do të anëtarësohet në KiE, Asociacioni s’do të bëhet në maj Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Alban Bajrami, është shprehur i bindur se Kosova do të anëtarësohet në Këshillin e Evropës në muajin maj. Por, ai ka siguruar se Asociacioni nuk do të bëhet gjatë këtij muaji, edhe pse nga parterët ndërkombëtarë është kërkuar që të bëhen hapa urgjentë drejt themelimit të tij, duke e lidhur edhe…