Çitaku: Vetëvendosje në zgjedhjet e ardhshme do të jetë në opozitë Sekretarja e përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku tha se subjekti politik ku ajo bën pjesë në thelb nuk vë vija të kuqe me askënd për koalicion. Ajo tha se vijat e kuqe janë shpikur nga Vetëvendosje. “Ne mendojmë se me Lëvizjen Vetëvendosje e kemi të vështirë të realizojmë planin tonë, mirëpo duhet të zhveshet nga…