Pacolli: Korrupsioni i Qeverisë së Kurtit gërryen themelet e demokracisë

Gjatë kësaj jave janë publikuar dy raporte ndërkombëtare të cilat kanë prezantuar të dhënë serioze dhe shqetësuese për nivelin e korrupsionit në Kosovë.

Në raporti e DASH-it kritikohet qeveria që nuk e ka zbatuar ligjin në mënyrë efektive për korrupsionin qeveritar dhe ka probleme të larta me të.

Ndërsa, në raportin e ‘Freedom House” kanë prezantuar se korrupsioni vazhdon të mbetet një çështje serioze në Kosovë.

Te dy raportet e organizatave ndërkombëtarë tregojnë realitetin në Kosovë, thotë ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli.

Pacolli në një intervistë për Front Online thotë se anipse qeverisa pohonte angazhimin e saj për luftimin e korrupsionit, raportet tregojnë ndryshe.

“Pavarësisht pohimeve të përsëritura të qeverisë për angazhimin e saj për të luftuar korrupsionin dhe për të nxitur transparencën, realiteti në Kosovë paraqet një pamje krejtësisht të ndryshme. Të dy raportet e Freedom House dhe Departamentit të Shtetit shërbejnë si përkujtues të mprehtë të natyrës endemike të korrupsionit në Kosovë”, vlerëson Pacolli.

Pak përparim është arritur nga kjo qeveri në këtë çështje, deklaron ish-presidenti.

Pacolli thotë se korrupsioni po lulëzon dhe po zhvillohet nga eksponent qeveritar.

“Pavarësisht premtimeve të bëra nga qeveria për të trajtuar këtë çështje të përhapur, pak përparim thelbësor është arritur. Në vend të kësaj, korrupsioni vazhdon të lulëzojë, i pakontrolluar dhe i guximshëm i zhvilluar nga eksponent qeveritar”, theksoi Pacolli

Ish-presidenti Behgjet Pacolli vlerëson që normalizimi i korrupsionit krijon precedent të rrezikshëm në Kosovë.

Madje, Pacolli thotë se mos luftimi i tij normalizon praktikat korruptive.

“Dështimi për të trajtuar në mënyrë efektive korrupsionin jo vetëm që minon sundimin e ligjit, por gjithashtu gërryen besimin e publikut në institucionet qeveritare. Mungesa e veprimit konkret përjetëson një kulturë ku praktikat korruptive jo vetëm tolerohen, por normalizohen. Ky normalizim i korrupsionit krijon një precedent të rrezikshëm”, thotë Pacolli.

Ai tha se premtimet e Qeverisë për luftimin e korrupsionit i ka vlerësuar si boshe.

Sipas tij, populli i Kosovës po vazhdon t’i vuajë pasojat e këtij problemi.

Për luftimin e tij duhet të merren hapa për të mbajtur përgjegjës ata që përfshihen në aktivitete korruptive, thotë Pacolli.

“Është shumë e qartë se vetëm retorika është e pamjaftueshme për të luftuar korrupsionin e rrënjosur që rrënon Kosovën. Duhet të ndërmerren hapa të prekshëm për të mbajtur përgjegjës ata që përfshihen në aktivitete korruptive dhe për të zbatuar reforma gjithëpërfshirëse që synojnë nxitjen e transparencës dhe llogaridhënies. Pa veprime kuptimplota, premtimet e qeverisë për “duart e pastra” tingëllojnë bosh dhe populli i Kosovës vazhdon të vuajë pasojat e korrupsionit sistemik”, theksoi Pacolli, i cili ka kritikuar pushtetin aktual për mos luftimin e korrupsionit.

Pacolli thotë se pavarësisht premtimeve qeveritare, Kosova është zhytur në ciklin e korrupsionit sistemik.

“Mungesa e progresit të prekshëm në trajtimin e korrupsionit nxjerr në pah një mosmarrëveshje shqetësuese midis retorikës së qeverisë dhe veprimeve të saj. Pavarësisht premtimeve për reforma, pak ndryshime thelbësore janë vërejtur, duke e lënë Kosovën të zhytur në një cikël korrupsioni sistemik”, thotë Pacolli.

Dy raportet e organizatave ndërkombëtare tregojnë nevojën urgjente për veprime radikale për ta parandaluar korrupsionin, vlerëson Pacolli.

“Vlerësimet kritike të ofruara nga raportet e Freedom House dhe Departamentit të Shtetit nënvizojnë nevojën urgjente për veprime radikale për të trajtuar korrupsionin e shfrenuar që përshkon peizazhin politik të Kosovës. Ndërsa qeveria mund t’i ik luftës kundër korrupsionit brenda saj, realiteti në terren tregon një histori tjetër”, tha ai.

Pacolli thotë se normalizimi i tij, gërryen themelet e demokracisë.

“Problemi shtrihet përtej mangësive të thjeshta legjislative; është tregues i një pranimi më të gjerë sistematik të korrupsionit brenda establishmentit politik aktual. Ky normalizim i praktikave korruptive gërryen vetë themelet e demokracisë dhe minon besimin e publikut në institucionet qeveritare”, deklaroi Pacolli.

Ish-presidenti ka treguar se cilat hapa duhet të merren për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit.

“Për të adresuar me të vërtetë këtë çështje urgjente, duhet të ketë një përpjekje të përbashkët për t’i dhënë përparësi masave kundër korrupsionit dhe për t’i mbajtur përgjegjës ata që përfshihen në aktivitete korruptive. Kjo kërkon jo vetëm reformë legjislative, por edhe një angazhim të vërtetë nga liderët politikë për të udhëhequr me shembull dhe për të mbështetur parimet e transparencës dhe llogaridhënies, sikurse Shqipëria me SPAK-un. Derisa masa të tilla të zbatohen, Kosova do të vazhdojë të vuajë pasojat shkatërruese të korrupsionit të pakontrolluar”, tha Pacolli

Ndryshe, nga opozita kanë reaguar lidhur me publikim e dy raporteve të organizatave ndërkombëtare duke thënë se kanë konfirmuar korrupsionin qeveritar.

Ndërsa, nga ekzekutivi nuk ka pasur reagime lidhur me këtë çështje.