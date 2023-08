Zyrtare: Chelsea transferon mbrojtësin francez nga Monaco

Blutë e Londrës kanë transferuar futbollistin e Kombëtares së Francës, Axel Disasi, shkruan Lajmi.net

25-vjeçari ka nënshkruar një kontratë gjashtëvjeçare me ekipin nga Londra. Ai bëri 130 paraqitje në Ligue 1, ka luajtur katër herë me Francën dhe ishte pjesë e ekipit të parë në Botërorin “Katari 2022”.

Chelsea për mbrojtësin francez ka paguar plotë 40 milionë euro, kurse Disasi do t’i bashkohet skuadrës menjëherë gjatë ditës së sotme./Lajmi.net/

🗣 Axel Disasi: "It’s a club that has been very popular for French players because they have all done well here – Leboeuf, Desailly, Anelka, Kante, Giroud… And the colour is blue like the national team! It’s good.

It’s a familiar club for French people, and I hope all the… pic.twitter.com/fUofaAyMrN

— CFC-Blues (@CFCBlues_com) August 4, 2023