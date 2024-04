Erjola i thotë Romeos së historia e Donaldit dhe Beatriksës po përsëritet: Ai po luan me ndjenjat e Heidit Një dhuratë e Vëllait të Madh, një suitë për çiftin Heidi-Romeo shkaktoi debate në shtëpi, teksa në orët e para, Romeo nuk qëndroi me Heidin në suitë. Ai pati një debat me Julin, gjë që u komentua edhe nga banorët e tjerë. Ndërkohë, gjatë ‘prime’ të sotëm, banorët komentuan situatën. Erjola: Unë nuk e kam…