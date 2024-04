A po mashtron Osmani?: Thotë se pas anëtarësimit në KiE, familjarët me mundësi padie në Strasburg Presidentja Vjosa Osmani në deklarimin e saj pas nderimeve për të pagjeturit në Ditën Kombëtare të Personave të Zhdukur, ka thënë se me anëtarësimin në Këshillin e Evropës, familjarët e personave të zhdukur do të kenë mundësinë për ta paditur Serbinë në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. “Pas anëtarësimit në Këshillin e Evropës,…