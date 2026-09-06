Zjarri vijon prej 24 orësh në Shkodër, flakët përfshijnë kodrat e Bardhajve, dhjetëra forca në terren

Flakët vijojnë të përfshijnë kodrat e Bardhajve në Shkodër, ndërsa zjarri në këtë zonë është aktiv prej rreth 24 orësh. Pamjet tregojnë përhapjen e flakëve në zonën e pyllëzuar, ndërsa situata vijon të mbetet problematike për shkak të terrenit dhe kushteve të favorshme për përhapjen e zjarrit. Në terren janë angazhuar dhjetëra forca të ushtrisë…

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06/09/2026 10:50

Flakët vijojnë të përfshijnë kodrat e Bardhajve në Shkodër, ndërsa zjarri në këtë zonë është aktiv prej rreth 24 orësh.

Pamjet tregojnë përhapjen e flakëve në zonën e pyllëzuar, ndërsa situata vijon të mbetet problematike për shkak të terrenit dhe kushteve të favorshme për përhapjen e zjarrit.

Në terren janë angazhuar dhjetëra forca të ushtrisë e zjarrfikës, të cilat po punojnë për vënien nën kontroll dhe izolimin e vatrave të zjarrit. Sakaq theksojmë se flakët nuk përbejnë rrezik për banorët./ TCH

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