​Përfundon takimi midis Putinit dhe të dërguarve të SHBA-së në Moskë

Një takim midis Presidentit rus Vladimir Putin, të dërguarit të posaçëm të SHBA-së Steve Witkoff dhe dhëndrit të Presidentit Donald Trump, Jared Kushner, përfundoi në Moskë të shtunën. Mediat ruse, përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve RIA, raportuan se Witkoff dhe Kushner u larguan nga Kremlini pas afërsisht tre orësh negociatash. Asnjëra palë nuk ka komentuar…

Bota

05/09/2026 22:49

Një takim midis Presidentit rus Vladimir Putin, të dërguarit të posaçëm të SHBA-së Steve Witkoff dhe dhëndrit të Presidentit Donald Trump, Jared Kushner, përfundoi në Moskë të shtunën.

Mediat ruse, përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve RIA, raportuan se Witkoff dhe Kushner u larguan nga Kremlini pas afërsisht tre orësh negociatash.

Asnjëra palë nuk ka komentuar ende mbi rezultatin e takimit.

Bisedimet në Kremlin zgjatën rreth 3 orë, sipas mediave shtetërore ruse, transmeton Anadollu Agency.

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