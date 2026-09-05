Përfundon takimi midis Putinit dhe të dërguarve të SHBA-së në Moskë
Një takim midis Presidentit rus Vladimir Putin, të dërguarit të posaçëm të SHBA-së Steve Witkoff dhe dhëndrit të Presidentit Donald Trump, Jared Kushner, përfundoi në Moskë të shtunën. Mediat ruse, përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve RIA, raportuan se Witkoff dhe Kushner u larguan nga Kremlini pas afërsisht tre orësh negociatash. Asnjëra palë nuk ka komentuar…
Bota
Një takim midis Presidentit rus Vladimir Putin, të dërguarit të posaçëm të SHBA-së Steve Witkoff dhe dhëndrit të Presidentit Donald Trump, Jared Kushner, përfundoi në Moskë të shtunën.
Mediat ruse, përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve RIA, raportuan se Witkoff dhe Kushner u larguan nga Kremlini pas afërsisht tre orësh negociatash.
Asnjëra palë nuk ka komentuar ende mbi rezultatin e takimit.
Bisedimet në Kremlin zgjatën rreth 3 orë, sipas mediave shtetërore ruse, transmeton Anadollu Agency.