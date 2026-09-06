“Kosova po pret”, lokalet në Gjilan stolisen me flamuj të UÇK-së
Kanë mbetur edhe më 10 ditë deri te shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Para 16 shtatorit, do të mbahet një marsh në Prishtinë më 12 shtator në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit. Për këtë organizim të platformës “Liria ka emër”, po vazhdon mobilizimi i…
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Kanë mbetur edhe më 10 ditë deri te shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Para 16 shtatorit, do të mbahet një marsh në Prishtinë më 12 shtator në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit.
Për këtë organizim të platformës “Liria ka emër”, po vazhdon mobilizimi i madh nëpër të gjitha komunat e Kosovës, për të marshuar në Prishtinë.
Qytetarë të shumtë, biznese e kategori të ndryshme të shoqërisë janë organizuar për të shprehur përkrahhe për katërshen e UÇK-së.
Në Gjilan, pothuajse të gjitha lokalet e gastronomisë tashmë kanë vendosur flamujt e UÇK-së.
Iniciatori Arlind Vokshi ka thënë për Klankosova se pjesa dërrmuese e qytetarëve i janë përgjigjur pozitivisht ftesës për ta vendosur flamurin e UÇK-së dhe kanë shprehur mbështetje për marshin e 12 shtatorit.
Ai ka dërguar edhe fotografi me lokalet dhe vendosjen e flamujve të UÇK-së.
Ndryshe, edhe në komunat e tjera ekziston një numër i madh i qytetarëve që në forma të ndryshme i kanë dhënë mbështetje Marshit për Liri dhe presin q ëish-krerët e UÇK-së të shpallen të pafajshëm.