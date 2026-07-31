Zjarri te Rruga B në Prishtinë pa të lënduar
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Enis Pllana, ka thënë se s’ka persona të lënduar nga zjarri që ka ndodhur sot rreth orës 15:00 në rrugën B në Prishtinë. Ai ka thënë se policia po merret me rastin dhe po kryen procedurat e nevojshme. “Sot rreth orës 15:00 kemi pranuar informatën për një incident zjarri në…
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Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Enis Pllana, ka thënë se s’ka persona të lënduar nga zjarri që ka ndodhur sot rreth orës 15:00 në rrugën B në Prishtinë.
Ai ka thënë se policia po merret me rastin dhe po kryen procedurat e nevojshme.
“Sot rreth orës 15:00 kemi pranuar informatën për një incident zjarri në rrugën “B” në Prishtinë, ku nga zjarri është përfshirë një objekt. Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërkohë që policia po kryen procedurat e nevojshme lidhur me incidentin”, ka thënë ai.