Nafta shkon 214 lekë për litër në Shqipëri, Braçe: Të kthehet Bordi i Transparencës, rritja është e qëllimshme
Deputeti socialist Erion Braçe thotë se do duhet të kthehet edhe një herë Bordi i Transparencës, pas rritjes së fundit që i është bërë naftës në vendin tonë, duke shkruar në 214 lekë për litër. Në një reagim në rrjetet sociale, Braçe shprehet se rritja është e qëllimshme dhe se sezoni turistik mund të marrë…
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Deputeti socialist Erion Braçe thotë se do duhet të kthehet edhe një herë Bordi i Transparencës, pas rritjes së fundit që i është bërë naftës në vendin tonë, duke shkruar në 214 lekë për litër.
Në një reagim në rrjetet sociale, Braçe shprehet se rritja është e qëllimshme dhe se sezoni turistik mund të marrë një goditje kolosale, duke i kthyer destinacionet turistike në vende qëndrimi dhe jo vende të vizitueshme.
“Nafta kerceu sot ne 214-216 leke per liter; E zakonshmja kjo. Nafta tjeter, ajo e mira qe nuk te djeg makinen.
Nis me 218 dhe arrin ne 230 leke per liter. Tregtaret e rriten cmimin ne nisje te fundjaves, kur ndodh gjithashtu fluksi me i madh i pushuesve te korrikut qe kthehen dhe fluksi edhe me i madh i pushuesve te gushtit qe shkojne ne destinacionet turistike.
E qellimte? Ja ben muuuuuuuu! E njejta gje edhe sot ne itali nga mjeshtri i kartelit te naftes kopjon vazhdimisht.
Nje jave e pak me pare kerkova kthimin ne pune te bordit-paralajmerova kete qe po ndodh sot; E dija qe keta qe nuk fituan me lopate gjate kohes se bordit, do benin cmos te fitonin me koven e skrepit tani, ne pik te sezonit!
Duhet bordi qe keta mos i japin nje goditke fatale sezonit ne kulm te tij, duke shtrenjtuar e thuajse kufizuar levizshmerine neper destinacionet e ketij vendi”, shkruan Braçe.