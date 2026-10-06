Zgjedhja e Justina Shiroka Pulës presidente, vjen reagimi nga Bekim Sejdiu
Bekim Sejdiu, i cili fillimisht u propozua për kandidat për president, ka uruar akademiken Justina Shiroka-Pula për zgjedhjen si presidente. Ai tha se Kosova shmangu një cikël të ri krize. Reagimi i tij i plotë: Me zgjedhjen e Presidentes së Republikës, Kosova jo vetëm që shmangu një cikël të ri krize, por vuri në krye…
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Bekim Sejdiu, i cili fillimisht u propozua për kandidat për president, ka uruar akademiken Justina Shiroka-Pula për zgjedhjen si presidente.
Ai tha se Kosova shmangu një cikël të ri krize.
Reagimi i tij i plotë:
Me zgjedhjen e Presidentes së Republikës, Kosova jo vetëm që shmangu një cikël të ri krize, por vuri në krye të shtetit një zonjë të nderuar, me cilësi të larta njerëzore dhe një bagazh të pasur intelektual.
Urimet më të përzemërta Presidentes së Republikës, Prof. Dr. Justina Shiroka-Pula.