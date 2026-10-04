Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e luftëtar i rrallë i UÇK-së

Me rastin e 19-vjetorit të vdekjes së luftëtarit të lirisë Jusuf Shalaku-Cufa) Sa herë që vjen muaji tetor, ne të gjallët, do ta përkujtojmë me respekt të veçantë luftëtarin e palodhur për liri, Jusuf Shalakun – Cufën Sa herë që vjen muaji tetor, ne të gjallët, do ta përkujtojmë me respekt të veçantë luftëtarin e…

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04/10/2026 16:57

Me rastin e 19-vjetorit të vdekjes së luftëtarit të lirisë Jusuf Shalaku-Cufa)

Sa herë që vjen muaji tetor, ne të gjallët, do ta përkujtojmë me respekt të veçantë luftëtarin e palodhur për liri, Jusuf Shalakun – Cufën

Sa herë që vjen muaji tetor, ne të gjallët, do ta përkujtojmë me respekt të veçantë luftëtarin e palodhur për liri, Jusuf Shalakun – Cufën.

Ta përkujtosh Cufën, do të thotë të marrësh mësim nga puna e palodhur e tij; do të thotë të ecësh pa hamendje në rrugën e tij të lavdishme. Aty ku ishte rreziku më i madh, aty ishte Cufa, tamam si një uragan i pandalshëm.

Kujdesej për sigurimin e armatimit, për strehimin dhe shoqërimin e shokëve ilegalë nëpër baza të ndryshme, për sigurimin e ushqimit dhe barnave për ushtarët e UÇK-së. Për shkak të punës dhe shkathtësisë së tij, emërohet përgjegjës i logjistikës në guerilen BIA, e cila simbolizonte tri inicialet e dëshmorëve të kombit: Bahri Fazliu, Ilir Konushevci dhe Agron Rrahmani. Lufta sa vinte e po bëhej edhe më e ashpër. Cufa ishte gjithnjë në ballë të kësaj lufte.

Mori pjesë në shumë aksione luftarake dhe s’u tremb asnjëherë. Ishte kudo ku e kërkonte lufta, në Prishtinë, Llap, Gollak e Karadak. Këto lëvizje i bënte në kohët më të vështira dhe me pushkë në dorë. I gatshëm të merrte pjesë në çdo aksion, sado i vështirë të ishte. Guximi i madh dhe trimëria e tij të bënin për vete. Cufa shpesh e shoqëronte dëshmorin Bahri Fazliun në emisione shumë të rëndësishëm ilegale.

Lavdi jetës dhe veprës së luftëtarit të lirisë, Jusuf Shalaku – Cufa.

(Autori është vëllai i dy Heronjve të Kosovës, Fahri e Bahri Fazliu, Fadil Fazliu, dhe bashkëluftëtar i luftëtarit të lirisë, Jusuf Shalaku – Cufa.)

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