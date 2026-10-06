Jahjaga për Shiroka Pulën: Vazhdimësi e lidershipit të grave në Zyrën e Presidencës
Ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga e ka uruar Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen e saj si presidente e re e vendit. Në një shkrim në Facebook, Jahjaga ka thënë se zgjedhja e Shiroka Pulës në detyrën më të lartë të shtetit është një moment me peshë të veçantë për Kosovën dhe një vazhdimësi domethënëse e…
Lajme
Ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga e ka uruar Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen e saj si presidente e re e vendit.
Në një shkrim në Facebook, Jahjaga ka thënë se zgjedhja e Shiroka Pulës në detyrën më të lartë të shtetit është një moment me peshë të veçantë për Kosovën dhe një vazhdimësi domethënëse e lidershipit të grave në Zyrën e Presidentes së Republikës.
“Një jetë e ndërtuar mbi dije, punë, përkushtim dhe integritet merr sot një përgjegjësi të re: t’i shërbejë vendit, të ruajë unitetin dhe të përfaqësojë me dinjitet Republikën e Kosovës. Për mua, ky moment ka një domethënie të veçantë. Trashëgimia e një institucioni nuk matet vetëm me atë që realizojmë gjatë një mandati, por edhe me rrugët që lëmë të hapura për ata që vijnë pas nesh. Sa herë që një grua merr përgjegjësitë më të larta shtetërore, zgjerohet horizonti për çdo vajzë që guxon të ëndërrojë dhe për çdo grua që me punë e përkushtim synon të kontribuojë në vendimmarrje. Urime nga zemra, Presidente Shiroka-Pula! Qoftë ky mandat një kapitull i denjë i shërbimit ndaj Republikës dhe një dëshmi se lidershipi me dije, integritet dhe përgjegjësi lë gjurmë përtej një mandati.”, ka shkruar Jahjaga.