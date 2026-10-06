Nagavci uron Shiroka-Pulën: Kosovës i duhen institucione të qëndrueshme dhe bashkëpunim institucional
Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës. Në urimin e saj, Nagavci e ka cilësuar zgjedhjen e presidentes së re si një moment të rëndësishëm për funksionimin e plotë të institucioneve të Republikës dhe vazhdimin e punës në shërbim të qytetarëve dhe…
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Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës.
Në urimin e saj, Nagavci e ka cilësuar zgjedhjen e presidentes së re si një moment të rëndësishëm për funksionimin e plotë të institucioneve të Republikës dhe vazhdimin e punës në shërbim të qytetarëve dhe vendit.
“Zgjedhja e Presidentes është një moment i rëndësishëm për funksionimin e plotë të institucioneve të Republikës dhe për vazhdimin e punës në shërbim të qytetarëve dhe të vendit”, ka shkruar Nagavci.
Ajo ka theksuar se Kosovës i duhen institucione të qëndrueshme, bashkëpunim institucional dhe përfaqësim dinjitoz brenda dhe jashtë vendit.
Nagavci i ka uruar Shiroka-Pulës shëndet, përgjegjësi dhe suksese gjatë ushtrimit të mandatit të saj kushtetues.
“Me bindjen se interesi i Republikës së Kosovës do të jetë udhërrëfyes në çdo vendim dhe angazhim. Suksese Presidente!”, ka përfunduar ajo.