Vuçiq i del në mbrojtje terroristit, kundërshton dorëzimin e Radoiçiqit në Kosovë: Do të ishte njohje formale e pavarësisë (VIDEO)

Ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka dalë kundër mundësisë që Milan Radoiçiqi, ish-nënkryetari i Listës Serbe, t’u dorëzohet autoriteteve të Kosovës, duke pretenduar se një veprim i tillë do të nënkuptonte njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në një deklarim lidhur me këtë çështje, Vuçiq ka thënë se dorëzimi i Radoiçiqit në Prishtinë nuk do të…

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31/10/2026 14:56

Ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka dalë kundër mundësisë Milan Radoiçiqi, ish-nënkryetari i Listës Serbe, t’u dorëzohet autoriteteve Kosovës, duke pretenduar se një veprim i tillë do nënkuptonte njohjen e pavarësisë Kosovës.

një deklarim lidhur me këtë çështje, Vuçiq ka thënë se dorëzimi i Radoiçiqit Prishtinë nuk do përbënte vetëm një akt juridik, por, sipas tij, do kishte pasoja mëdha politike për Serbinë, transmeton lajmi.net.

“Vetëm ta keni parasysh se dorëzimi i Radoiçiqit apo i kujtdo tjetër Prishtinë, çfarëdo forme, do nënkuptonte njohjen e shtetit Kosovës dhe fillimin e fundit shtetit serb”, ka deklaruar Vuçiq.

Ai ka këmbëngulur se një veprim i tillë do përbënte njohje drejtpërdrejtë juridike Kosovës, duke e cilësuar atë shumë sesa një kapitullim politik.

“Kjo nuk do ishte kapitullim, por njohje de jure e Kosovës. Nuk bëhet fjalë për njohje indirekte, por për njohje formale juridike shtetit Kosovës”, ka thënë ai.

Gjatë deklarimit, Vuçiq është ndalur edhe te procedura gjyqësore ndaj Radoiçiqit Serbi, lidhur me veprën penale shkaktimit rrezikut. Ai ka pretenduar se gjykata kishte kërkuar prova nga EULEX-i, por se ky mision kishte vlerësuar se trajtimi i çështjes i takon institucioneve drejtësisë Kosovë.

Milan Radoiçiqi kërkohet nga autoritetet e Kosovës për organizimin dhe pjesëmarrjen sulmin terrorist Banjskë Zveçanit, 24 shtator 2023. këtë sulm u vra rreshteri i Policisë Kosovës, Afrim Bunjaku.

Ndërkohë, trajtimi i rastit Radoiçiqit nga drejtësia serbe është vënë sërish shqyrtim, veçanërisht vendimi për mos i caktuar masën e paraburgimit, pavarësisht dyshimeve për përfshirjen e tij vepra rënda penale.

Sipas raportimit mediumit serb Nova.rs, një prej arsyeve ndikoi moscaktimin e paraburgimit lidhej me mënyrën se si prokurori i atëhershëm, Nikola Panteliq, kishte argumentuar kërkesën për këtë masë.

kërkesën e tij ishte përmendur vetëm rreziku i arratisjes si rrethanë mund ndikonte zhvillimin e procedurës. Megjithatë, kjo ishte konsideruar e pamjaftueshme, me arsyetimin se Radoiçiqi ishte paraqitur vetë dhe vullnetarisht për t’u marrë pyetje Prokurorinë e Lartë Publike Beograd./lajmi.net/

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