SHSKUK reagon për arrestimin e Gëzim Berishës, paralajmëron masa të rrepta ndaj drejtorit të Spitalit të Mitrovicës

Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës (SHSKUK) ka reaguar pas raportimeve për arrestimin e drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës, Gëzim Berisha, nën dyshimin për dhunë në familje. Përmes një njoftimi për media, SHSKUK-ja ka bërë të ditur se ka autorizuar Zyrën Ligjore që t’u drejtohet zyrtarisht organeve kompetente, me qëllim të verifikimit…

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31/10/2026 14:30

Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës (SHSKUK) ka reaguar pas raportimeve për arrestimin e drejtorit Spitalit Përgjithshëm Mitrovicës, Gëzim Berisha, nën dyshimin për dhunë familje.

Përmes një njoftimi për media, SHSKUK-ja ka bërë ditur se ka autorizuar Zyrën Ligjore t’u drejtohet zyrtarisht organeve kompetente, me qëllim verifikimit urgjent pretendimeve lidhur me rastin, transmeton lajmi.net.

Institucioni i ka cilësuar raportimet si jashtëzakonisht shqetësuese, duke theksuar se dhuna çfarëdo forme është e papranueshme dhe nuk tolerohet.

“Qëndrimi ynë institucional është i prerë, dhuna çfarëdo forme është e dënueshme dhe nuk tolerohet asnjë rrethanë”, thuhet reagimin e SHSKUK-së.

Tutje, SHSKUK-ja ka paralajmëruar se ndaj Berishës mund ndërmerren masa rrepta administrative dhe ligjore, varësisht nga informacionet zyrtare do pranohen nga institucionet përgjegjëse.

“Në bazë informacioneve zyrtare do pranohen nga organet kompetente, SHSKUK do ndërmarrë masat rrepta administrative dhe ligjore ndaj drejtorit fjalë”, thuhet njoftim.

Kujtojmë se Gëzim Berisha është ndaluar për 48 orë me urdhër prokurorit kujdestar, nën dyshimin për dhunë familje. Sipas raportit Policisë, bashkëshortja e tij kishte raportuar se për një periudhë vazhdueshme kishte përjetuar dhunë psikike, ndërsa kishte bërë ditur se nuk bashkëjetonin prej disa muajsh./lajmi.net/

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