Musliu i drejtohet Kurtit: Pse të mos trimërohen kriminelët në Kosovë, kur ti nuk i përgjigjesh Prokurorisë?

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ganimete Musliu, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mosparaqitjen para Prokurorisë Speciale, duke ngritur pikëpyetje për mesazhin që, sipas saj, një sjellje e tillë u përcjell personave që duhet të japin llogari para drejtësisë. Përmes një reagimi, Musliu ka vlerësuar se mosrespektimi i thirrjeve të Prokurorisë nga kreu…

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31/10/2026 15:23

Deputetja e Partisë Demokratike Kosovës (PDK), Ganimete Musliu, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mosparaqitjen para Prokurorisë Speciale, duke ngritur pikëpyetje për mesazhin që, sipas saj, një sjellje e tillë u përcjell personave duhet japin llogari para drejtësisë.

Përmes një reagimi, Musliu ka vlerësuar se mosrespektimi i thirrjeve Prokurorisë nga kreu i Qeverisë mund krijojë bindjen se përballja me drejtësinë është çështje vullneti dhe jo obligim ligjor, transmeton lajmi.net.

“Pse mos trimërohen kriminelët Kosovë, kur nga vetë kreu i shtetit u krijohet bindja se përballja me drejtësinë është çështje zgjedhjeje dhe jo detyrim ligjor?”, ka shkruar Musliu.

Ajo ka pyetur se çfarë shembulli po u jepet qytetarëve kur kryeministri, sipas saj, nuk i përgjigjet për muaj tërë ftesës Prokurorisë për intervistim.

“Kur kryeministri i vendit, për muaj tërë, nuk i përgjigjet ftesës Prokurorisë për intervistim, çfarë mesazhi u dërgohet qytetarëve dhe çfarë shembulli u jepet atyre duhet japin llogari para ligjit?”, ka deklaruar deputetja e PDK-së.

Musliu ka theksuar se zbatimi i ligjit duhet nisë pikërisht nga udhëheqësit e institucioneve, duke rikujtuar se askush nuk duhet ketë imunitet nga përgjegjësia para drejtësisë.

Ndryshe, Kurti nuk u është përgjigjur thirrjeve Prokurorisë Speciale për t’u paraqitur cilësinë e dëshmitarit lidhur me hetimet për çështjen e rezervave shtetërore./lajmi.net/

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