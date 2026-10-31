Marin Mema reagon mes protestave studentore në Shqipëri: Nuk kam synime politike, nuk dua as karrige e as pozita – misioni im është Bashkimi Kombëtar

Gazetari i njohur shqiptar, Marin Mema, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, në kohën kur në Shqipëri po vazhdojnë protestat e studentëve kundër qeverisë së Edi Ramës. Mema ka mohuar zërat për një përfshirje të mundshme të tij në politikë, duke theksuar se nuk ka pasur dhe nuk ka synime për të marrë…

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31/10/2026 14:49

Gazetari i njohur shqiptar, Marin Mema, ka reaguar përmes një postimi rrjetet sociale, kohën kur Shqipëri po vazhdojnë protestat e studentëve kundër qeverisë Edi Ramës.

Mema ka mohuar zërat për një përfshirje mundshme tij politikë, duke theksuar se nuk ka pasur dhe nuk ka synime për marrë ndonjë pozitë politike, transmeton lajmi.net.

Reagimi i tij vjen një periudhë kur protesta studentore Tiranë ka marrë vëmendje madhe publike, ndërsa diskutimet për përkrahjen dhe përfaqësimin e lëvizjes kanë nxitur edhe spekulime për emra mundshëm politikë.

Gazetari ka thënë se prej vitesh e ka bërë qartë qëndrimin e tij, duke kritikuar publikimet që, sipas tij, përdorin emrin e tij për siguruar klikime.

“Unë e kam bërë qartë prej vitesh, se nuk kam synime përfshihem politikë. Nuk kam! Postime tilla me lista e tjera me radhë bëhen për fat keq për klikime”, ka shkruar Mema.

Ai ka theksuar se dëshira për ndryshimin e gjendjes Shqipëri nuk nënkupton ambicie personale apo synim për t’u bërë pjesë e strukturave partiake.

“Nuk dua as karrige, as pozita, as ngjyrosje me ngjyra partiake! Unë kam vetëm ngjyrat kombëtare dhe nuk dua ndaj, por bashkoj!”, ka deklaruar ai.

fund reagimit, Mema ka ritheksuar se angazhimin e tij e sheh lidhur me çështjen kombëtare dhe jo me karrierën politike.

“Misioni im është Bashkimi Kombëtar dhe ky do jetë sa kem frymë”, ka përfunduar gazetari, duke kërkuar nga faqet publikojnë lajme për jenë korrekte.

Ndërkohë, protestat studentore Shqipëri po vazhdojnë, me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama./lajmi.net/

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