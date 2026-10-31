Arrestimi i drejtorit të Spitalit të Mitrovicës | Policia: Viktima raportoi në vazhdimësi dhunë psikike nga Gëzim Berisha, nuk bashkëjetonin prej disa muajsh

Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës, Gëzim Berisha, është arrestuar nën dyshimin për dhunë në familje dhe, me urdhër të prokurorit, është ndaluar për 48 orë. Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinë, Enis Pllana e cila ka bërë të ditur se bashkëshortja e të dyshuarit kishte raportuar se…

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31/10/2026 14:19

Drejtori i Spitalit Përgjithshëm Mitrovicës, Gëzim Berisha, është arrestuar nën dyshimin për dhunë familje dhe, me urdhër prokurorit, është ndaluar për 48 orë.

Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinë, Enis Pllana e cila ka bërë ditur se bashkëshortja e dyshuarit kishte raportuar se për një periudhë vazhdueshme kishte përjetuar dhunë psikike nga ai.

Sipas raportit 24-orësh Policisë, viktima dhe i dyshuari nuk bashkëjetojnë prej disa muajsh.

“Është raportuar se viktima femër kosovare, vazhdimësi ka pasur dhunë psikike nga bashkëshorti i saj, i dyshuari mashkull kosovar, me cilin nuk bashkëjeton disa muaj. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim prokurorit është dërguar mbajtje”, thuhet raportin e Policisë.

Ndërkaq, zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, ka konfirmuar se rasti është trajtuar nga njësitet përkatëse policore.

Ndalimin prej 48 orësh për Berishën e ka konfirmuar për lajmi.net edhe zëdhënësja e Prokurorisë Themelore Prishtinë, Kaltrina Shala, e cila ka bërë ditur se masa është ndërmarrë me urdhër prokurorit kujdestar dhe se Prokuroria po vazhdon veprimet hetimore për zbardhjen e plotë rrethanave rastit.

Ndryshe, lidhur me këtë rast, “Betimi për Drejtësi”, duke u thirrur burime, ka raportuar se Berisha dyshohet se e kishte kërcënuar bashkëshorten duke i thënë se mund t’i ndodhte e njëjta sikurse Arlinda Zekajt.

Kujtojmë se Arlinda Zekaj u vra 25 tetor 2026 Vitomiricë Pejës, një rast ka nxitur reagime shumta për trajtimin institucional rasteve dhunës familje.

Hetimet për rastin ndaj Berishës janë zhvillim./lajmi.net/

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