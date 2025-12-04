Vendoset: Izraeli në Eurovision, tri shtete të tjera tërhiqen

Irlanda, Spanja dhe Holanda kanë njoftuar se do të bojkotojnë Festivalin e ardhshëm Evropian të Këngës, pasi organizatorët vendosën t’i lejojnë Izraelit pjesëmarrjen. Këto shtete ishin në mesin e vendeve që kërkuan përjashtimin e Izraelit, për shkak të kostos humanitare të luftës në Gaza dhe akuzave për parregullsi në procesin e votimit, shkruan BBC. Pavarësisht…

ShowBiz

04/12/2025 19:47

Irlanda, Spanja dhe Holanda kanë njoftuar se do të bojkotojnë Festivalin e ardhshëm Evropian të Këngës, pasi organizatorët vendosën t’i lejojnë Izraelit pjesëmarrjen.

Këto shtete ishin në mesin e vendeve që kërkuan përjashtimin e Izraelit, për shkak të kostos humanitare të luftës në Gaza dhe akuzave për parregullsi në procesin e votimit, shkruan BBC.

Pavarësisht thirrjeve për të mbajtur votim mbi pjesëmarrjen e Izraelit, anëtarët në vend të kësaj miratuan një set të ri rregullash, të cilat synojnë të mbrojnë integritetin e festivalit.
Në një deklaratë, transmetuesi holandez Avrotros theksoi se “pjesëmarrja në rrethana të tilla është e papajtueshme me vlerat publike që ne i konsiderojmë thelbësore”.

Ndërkohë, televizioni spanjoll RTVE u shpreh: “Bordi drejtues i RTVE ka vendosur që nga shtatori i kaluar se Spanja do të tërhiqet nga Eurovisioni nëse Izraeli është pjesë e tij”, përcjell telegrafi.

“Kjo tërheqje nënkupton gjithashtu se RTVE nuk do të transmetojë finalen e Eurovisionit 2026… as gjysmëfinalet paraprake”.

RTVE ishte një nga iniciatorët e kërkesës për përjashtimin e Izraelit dhe kërkoi që votimi të mbahej me votim të fshehtë.

Sipas transmetuesit, organizatorët “refuzuan kërkesën e RTVE-së”, duke shtuar:

“Kjo vendimmarrje e rrit mosbesimin e RTVE ndaj organizimit të festivalit dhe konfirmon presionet politike që e rrethojnë atë”.

Edhe transmetues të tjerë, përfshirë Slloveninë dhe Islandën, pritet të tërhiqen nga gara.

Artikuj të ngjashëm

December 4, 2025

Yll Limani publikon këngën “Era”

December 4, 2025

“Kush është ajo” – njerëzit e Edit “hidhërohen” keq me Dolcen...

December 4, 2025

Familja e Shpat Kasapit me komunikatë publike pas humbjes së artistit

December 4, 2025

“E treta e vërteta” – Toney pas Elijonës e Bias nis...

December 4, 2025

Ibro nuk beson se çiftet e krijuara në BBVK duhen me të vërtetë (

December 4, 2025

Dolce në Itali mban “kurse” të gjuhës shqipe, i mëson të...

Lajme të fundit

LDK-ja në Malishevë propozon Fetah Rudin dhe Gjeneral...

CNN: Vritet në Gaza udhëheqësi i grupit të...

Durmishi inspekton punimet në rrugën Prishtinë-Mitrovicë, faza finale...

Ragip Xhaka nuk kandidon për deputet: Do të...