Aksidenti në Jabllanicën e Vogël, njëri nga të lënduari në gjendje të rëndë, flasin nga QKUK: Gjendje jo stabile, trajtimi vazhdon në intensiv

Një person ka pësuar lëndime të rënda në një aksident trafiku që ndodhi sot rreth orës 17:20 në fshatin Jabllanicë e Vogël të Pejës, ku mbetën të lënduar dy persona. I lënduari, një burrë i lindur në vitin 1972, fillimisht ishte dërguar për trajtim në Spitalin Rajonal të Pejës, por për shkak të gjendjes së…

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24/10/2026 23:04

Një person ka pësuar lëndime rënda një aksident trafiku ndodhi sot rreth orës 17:20 fshatin Jabllanicë e Vogël Pejës, ku mbetën lënduar dy persona.

I lënduari, një burrë i lindur vitin 1972, fillimisht ishte dërguar për trajtim Spitalin Rajonal Pejës, por për shkak gjendjes rëndë shëndetësore është transferuar Qendrën Klinike Universitare Kosovës (QKUK), Prishtinë.

Drejtori i Emergjencës QKUK, Naser Syla, ka konfirmuar për Lajmi.net se pacienti është gjendje jo stabile dhe ka pësuar politraumë rëndë.

“Pacient mashkull, i lindur 1972, i sjellë nga Spitali i Pejës pas një aksidenti komunikacioni. Ka politraumë rëndë dhe gjendje jo stabile”, ka deklaruar Syla.

Ai ka bërë ditur se pacientit po i kryhen ekzaminimet e nevojshme Qendrën Emergjente dhe se trajtimi do vazhdojë Mjekimin Intensiv Qendror (MIQ).

“Janë duke u kryer ekzaminimet e nevojshme Qendrën Emergjente, ndërsa trajtimin do ta vazhdojë Mjekimin Intensiv Qendror (MIQ)”, ka njoftuar Syla.

Ndërkohë, Njësiti Rajonal i Trafikut është duke ndërmarrë veprimet hetimore për sqaruar rrethanat dhe shkaqet çuan deri te aksidenti./lajmi.net/

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