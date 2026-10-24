Shkarkimi i Hasan Krasniqit nga KRU “Gjakova” hap një front të ri politik: A do të reflektohet rasti te raportet mes Mimoza Kusari-Lilës dhe Albin Kurtit?

Përplasja për hotelin dhe restorantin “Liqeni i Dukagjinit”, pranë Liqenit të Radoniqit, ka përfunduar me largimin e Hasan Krasniqit nga drejtimi i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit (KRU) “Gjakova”. Por vendimi i Bordit të Drejtorëve, i marrë më 23 tetor, nuk e mbyll vetëm një çështje të menaxhimit të ndërmarrjes publike. Ai rikthen në vëmendje edhe…

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24/10/2026 21:39

Përplasja për hotelin dhe restorantin “Liqeni i Dukagjinit”, pranë Liqenit Radoniqit, ka përfunduar me largimin e Hasan Krasniqit nga drejtimi i Kompanisë Rajonale Ujësjellësit (KRU) “Gjakova”.

Por vendimi i Bordit Drejtorëve, i marrë 23 tetor, nuk e mbyll vetëm një çështje menaxhimit ndërmarrjes publike. Ai rikthen vëmendje edhe lidhjet politike ish-kryeshefit me Alternativën e Mimoza Kusari-Lilës dhe marrëdhëniet e këtij subjekti me Lëvizjen Vetëvendosje Albin Kurtit, transmeton lajmi.net.

thelb rastit është një konflikt për mënyrën se si duhej zbatuar urdhri për ndërprerjen e aktivitetit restorantit dhe hotelit. Bordi e konsideroi pamjaftueshëm reagimin e menaxhmentit KRU-së, ndërsa Krasniqi pretendon se u përball me presion për ta prishur kontratën e qirasë pa një vendim zyrtar me shkrim.

Kjo përplasje merr dimension gjerë për shkak historikut politik Krasniqit, por edhe natyrës marrëdhënieve mes Kusari-Lilës dhe Kurtit. Çështja prek njëkohësisht përgjegjësinë e drejtuesve ndërmarrjeve publike, zbatimin e vendimeve administrative dhe ndarjen e përgjegjësive politike institucionet shtetërore.

Nga urdhri për mbyllje te shkarkimi i kryeshefit

Rasti nisi marrë vëmendje publike shtator, kur ministrja detyrë e Mjedisit, Fitore Pacolli, njoftoi për urdhrin e Inspektoratit Mjedisit për mbylljen e objektit pranë Liqenit Radoniqit. Arsyetimi i paraqitur lidhej me mbrojtjen e burimeve ujit pijshëm dhe me aktivitetin një zonë mbrojtur.

Pika vendimtare për drejtimin e KRU-së ishte aktvendimi nr. 61/2026, i datës 9 shtator. Sipas Bordit, ndërmarrja ishte obliguar ndërmerrte masa konkrete për ndërprerjen e aktivitetit operatorit ekonomik, ndërsa ankesa nuk e pezullonte ekzekutimin e vendimit.

mbledhjen e jashtëzakonshme 23 tetorit, Bordi votoi unanimisht për shkarkimin e Krasniqit: pesë vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Sipas arsyetimit publikuar, menaxhmenti nuk kishte ndërmarrë veprime mjaftueshme, dokumentuara dhe kohë për përmbushjen e detyrimeve rridhnin nga akti administrativ.

Një element tjetër i shqyrtuar ishte baza dokumentare për përdorimin e objektit si restorant dhe hotel. Bordi analizoi dokumente vitit 2017 dhe kontratën e qirasë vitit 2018, duke deklaruar se nuk kishte identifikuar një akt mëvonshëm organit kompetent autorizonte shprehimisht këtë destinim.

Megjithatë, Bordi bëri një dallim rëndësishëm: zbatimi i urdhrit për ndalimin e aktivitetit nuk ishte, sipas vlerësimit tij, i njëjtë me ndërprerjen përfundimtare kontratës qirasë. Pikërisht ky dallim qëndron qendër përplasjes mes institucionit dhe ish-kryeshefit.

Krasniqi, nga Alternativa te drejtimi i ndërmarrjes publike

Për ta kuptuar dimensionin politik këtij rasti, duhet kthyer te rrugëtimi i Hasan Krasniqit dhe emërimi i tij krye KRU-së.

Krasniqi kishte qenë pjesë e Alternativës Mimoza Kusari-Lilës dhe kandidat për asamble komunale Gjakovë nga ky subjekt vitin 2017. zgjedhjet lokale vitit 2021, ai garoi nga lista e Lëvizjes Vetëvendosje, ndërsa vitin 2022 u emërua krye KRU “Gjakova”. Emërimi i tij u shoqërua atëbotë me raportime mediatike për afërsinë e tij politike me Kusari-Lilën.

Kjo histori e vendos shkarkimin aktual një kontekst gjerë se një mosmarrëveshje administrative. Emërimi i Krasniqit kishte ndodhur gjatë një periudhe kur Alternativa dhe Vetëvendosje bashkëpunonin politikisht, ndërsa ai vetë kishte kandiduar parë kuadër dy subjekteve.

Megjithatë, lidhjet e tij politike nuk përbëjnë dëshmi se Kusari-Lila ka ndikuar vendimin e fundit Bordit apo se shkarkimi është rezultat i një përplasjeje ndërmjet saj dhe Kurtit. Ajo e bën rastin politikisht ndjeshëm është fakti se një figurë me këtë histori politike largohet nga një ndërmarrje publike pas një konflikti përfshin edhe institucionet përgjegjëse për çështjen e mjedisit.

Një histori e mëhershme tensionesh për emërimet në Gjakovë

Rasti i Krasniqit nuk është hera e parë emërimet ndërmarrjet publike Gjakovë kanë nxitur debat për ndikimin politik.

vitin 2022, mediat raportuan për pakënaqësi brenda strukturave lokale Vetëvendosjes lidhur me emërimet pozita drejtuese dhe me atë disa zyrtarë partisë e konsideronin ndikim njerëzve afërt me Kusari-Lilën. këto raportime përfshihej edhe emërimi i Krasniqit krye KRU “Gjakova”.

Këto zhvillime tregojnë se raportet ndërmjet strukturave lokale Vetëvendosjes dhe njerëzve lidhur me Alternativën kanë pasur herët momente mospajtimi rreth përfaqësimit dhe emërimeve institucione.

Për këtë arsye, shkarkimi i Krasniqit mund lexohet edhe përmes historikut debatit mbi ndikimin politik ndërmarrjet publike. Por duhet bërë dallimi mes kontekstit politik dhe arsyetimit zyrtar: Bordi e ka lidhur vendimin e 23 tetorit me mënyrën se si u trajtua urdhri administrativ për objektin pranë Liqenit Radoniqit, jo me përkatësinë e mëparshme partiake ish-kryeshefit.

A mund të ndikojë rasti në raportet mes Mimoza Kusari-Lilës dhe Albin Kurtit?

Shkarkimi vjen një periudhë kur marrëdhëniet politike ndërmjet Alternativës dhe Vetëvendosjes kanë rëndësi veçantë për shkak bashkëpunimit tyre zgjedhor dhe institucional.

shtator vitit 2025, Kusari-Lila deklaroi se Alternativa nuk do hynte koalicione pa kushte dhe foli për nevojën subjekti i saj ta ruante identitetin politik. pas, zgjedhjet e dhjetorit 2025, Alternativa u përfshi koalicionin zgjedhor me Vetëvendosjen dhe subjektet e tjera partnere.

Ky sfond e bën çështjen e KRU-së politikisht rëndësishme. Nga njëra anë, Kusari-Lila ka arsye politike për kërkuar njerëzit e lidhur me subjektin e saj trajtohen sipas procedurave institucionale dhe vendimet për pozitat publike mos interpretohen si rezultat i rivaliteteve partiake. Nga ana tjetër, për Vetëvendosjen dhe qeverisjen e Kurtit, rasti lidhet me përgjegjësinë për mbikëqyrjen e ndërmarrjeve publike dhe zbatimin e vendimeve administrative.

Nëse çështja shndërrohet debat për ndikimin partiak mbi bordet dhe drejtuesit e ndërmarrjeve publike, ajo mund krijojë presion politik mes dy subjekteve. Nëse trajtohet mbi bazën e dokumentacionit, kompetencave dhe përgjegjësive institucionale, rasti mund mbetet kryesisht një çështje e menaxhimit KRU-së.

Për momentin, faktet publike nuk dëshmojnë se shkarkimi është vendosur si pjesë e një përplasjeje mes Kusari-Lilës dhe Kurtit. Megjithatë, historia politike e Krasniqit dhe debatet e mëhershme rreth emërimeve Gjakovë bëjnë vendimi ketë peshë edhe përtej ndërmarrjes.

Dy versione për një vendim me pasoja institucionale

Hasan Krasniqi, reagimin e tij publik, e ka paraqitur shkarkimin si pasojë refuzimit për ta ndërprerë kontratën me operatorin ekonomik “Liqeni i Dukagjinit” pa një vendim zyrtar me shkrim nga Bordi ose aksionari. Sipas tij, ndërprerja e njëanshme mund t’i ekspozonte ndërmarrjen ndaj pasojave juridike dhe financiare.

Ai pretendon se kryesuesi i Bordit i kishte dhënë alternativën ta nënshkruante ndërprerjen e kontratës ose jepte dorëheqje. Ky është versioni i ish-kryeshefit dhe duhet trajtuar si pretendim i tij.

Bordi, ndërkaq, ka argumentuar se nuk kërkohej domosdoshmërisht zgjidhja përfundimtare e kontratës për zbatuar urdhrin administrativ. Sipas tij, menaxhmenti duhej kishte ndërmarrë masa konkrete për ndalimin e aktivitetit, pavarësisht shqetësimeve rreth marrëdhënies kontraktuale me operatorin.

Ky dallim është thelbësor edhe për përgjegjësinë institucionale. Një urdhër për ndërprerjen e aktivitetit dhe zgjidhja e një kontrate qiraje janë veprime mund kenë baza dhe pasoja ndryshme juridike. Përgjegjësia e menaxhmentit vlerësohet raport me kompetencat ka, ndërsa vendimet e Bordit duhet mbështeten procedurat dhe dokumentacionin përkatës.

Çfarë nënkupton shkarkimi për KRU-në dhe debatin politik?

Për KRU “Gjakova”, pasoja e menjëhershme është ndryshimi drejtimin ekzekutiv një moment kur ndërmarrja duhet ta trajtojë zbatimin e vendimit administrativ dhe çështjen kontraktuale lidhet me objektin pranë liqenit.

Për debatin publik, rasti ngre tri çështje kryesore:

  • Zbatimi i ligjit: Nëse urdhri administrativ ishte i ekzekutueshëm, përgjegjësitë për zbatimin e tij duhet vlerësohen mbi bazën e veprimeve konkrete ndërmarra nga menaxhmenti.

  • Përgjegjësia për kontratën: Çdo vendim për ndërprerjen e marrëdhënies me operatorin duhet shqyrtohet edhe raport me kompetencat ligjore dhe ekspozimin e mundshëm financiar ndërmarrjes.

  • Pavarësia e ndërmarrjeve publike: Emërimet dhe shkarkimet duhet mbështeten kritere profesionale dhe procedura dokumentuara, mënyrë vendimet institucionale mos shndërrohen instrumente rivaliteteve politike.

planin politik, rasti e vendos sërish fokus marrëdhënien mes Alternativës dhe Vetëvendosjes, por pesha e tij do varet nga mënyra se si trajtohet nga institucionet dhe nga qëndrimet publike aktorëve përfshirë. Një përplasje rreth një ndërmarrjeje mund bëhet çështje mes partnerëve politikë kur lidhet me besimin, përfaqësimin dhe ndikimin institucione. Kjo, megjithatë, nuk e bën automatikisht shkarkimin rezultat një konflikti partiak.

fund, çështja e “Liqenit Dukagjinit” nuk është vetëm një histori për mbylljen e një restoranti. Ajo prek mbrojtjen e ujit pijshëm, zbatimin e vendimeve administrative, menaxhimin e pasurisë publike dhe mënyrën se si funksionojnë ndërmarrjet shtetërore. Përplasja mes Bordit dhe ish-kryeshefit tashmë ka marrë një vendim konkret, por rëndësia e saj qëndron edhe te standardi vendos për përgjegjësinë menaxheriale dhe distancën mes vendimmarrjes institucionale dhe interesave politike./lajmi.net/

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