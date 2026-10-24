Presidentja dekreton marrëveshjen financiare me BE-në, Kosova pritet të përfitojë 258 milionë euro nga IPA 2026–2027

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka dekretuar Ligjin nr. 11/L-016 për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin Shumëvjeçar IPA 2026–2027. Ligji është dekretuar më 20 tetor 2026, me dekretin nr. DL-07/2026, dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, raporton lajmi.net. Sipas ligjit, qëllimi është ratifikimi…

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24/10/2026 23:38

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka dekretuar Ligjin nr. 11/L-016 për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin Shumëvjeçar IPA 2026–2027.

Ligji është dekretuar 20 tetor 2026, me dekretin nr. DL-07/2026, dhe është publikuar Gazetën Zyrtare Republikës Kosovës, raporton lajmi.net.

Sipas ligjit, qëllimi është ratifikimi i marrëveshjes financiare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin shumëvjeçar IPA 2026–2027. Marrëveshja dhe shtojcat e saj janë pjesë përbërëse e ligjit, i cili hyn fuqi ditën e publikimit Gazetën Zyrtare.

Përmes këtij programi, Kosova pritet përfitojë 258 milionë euro nga Bashkimi Evropian, sipas njoftimit Qeverisë Kosovës 25 shtatorit.

Mjetet financiare janë paraparë mbështesin reformat dhe zhvillimin institucional vendit, kuadër procesit integrimit evropian.

Programi zbatohet përmes Instrumentit Asistencës Paraanëtarësimit (IPA), mekanizëm i Bashkimit Evropian ofron mbështetje për vendet synojnë anëtarësimin union.

Fushat mbështeten përmes programeve IPA përfshijnë forcimin e institucioneve, përmirësimin e qeverisjes, zbatimin e reformave dhe përafrimin e legjislacionit e standardeve Kosovës me ato Bashkimit Evropian.

Ratifikimi i marrëveshjes krijon bazën ligjore për zbatimin e programit financiar IPA 2026–2027, ndërsa fondet synojnë kontribuojnë zhvillimin e vendit dhe avancimin e procesit integrimit evropian./lajmi.net/

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