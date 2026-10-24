Kjo është gjendja shëndetësore e Erjon Vishkullit që u godit në sy me plumb gome nga policia në protestë

Kreu i partisë Mundësia, Agron Shehaj, ka dhënë detaje të reja për gjendjen shëndetësore të Erjon Vishkullit, 28-vjeçarit që u lëndua në sy gjatë protestës së sotme në Tiranë. Shehaj ka bërë të ditur se e ka vizituar të riun në spitalin e Traumës, ku është informuar nga mjekët dhe familjarët për gjendjen e tij.…

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24/10/2026 23:49

Kreu i partisë Mundësia, Agron Shehaj, ka dhënë detaje reja për gjendjen shëndetësore Erjon Vishkullit, 28-vjeçarit u lëndua sy gjatë protestës sotme Tiranë.

Shehaj ka bërë ditur se e ka vizituar riun spitalin e Traumës, ku është informuar nga mjekët dhe familjarët për gjendjen e tij. Sipas tij, Vishkulli tashmë i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale, ndërsa pritet kryejë edhe një operacion tjetër.

“U informova te Trauma si është gjendja e Erjonit, 28-vjeçarit policia e goditi pabesisht me plumb gome sy. Takova mjekët dhe familjarët. Erjoni i është nënshtruar një operacioni, do ketë nevojë edhe për një tjetër. Përgjegjësit e kësaj dhune do japin llogari para ligjit, me Edi Ramën krye”, ka deklaruar Shehaj, transmeton lajmi.net.

Vishkulli u lëndua gjatë protestës mbajtur sot kryeqytetin shqiptar, ku pati tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe Policisë. Sipas raportimeve, ai u godit sy nga një plumb gome.

Pas incidentit, protestuesit u përpoqën t’i jepnin ndihmën e parë, ndërsa nga pamjet e publikuara u pa se i riu kishte gjakderdhje zonën e syrit.

Rasti ka nxitur reagime dhe mesazhe solidariteti nga figura njohura publike, veçanërisht për shkak rolit Vishkullit si drejtues i tifogrupit Kombëtares Shqiptare, “Tifozat Kuq e Zi”.

Ngjarja ndodhi një protestë fillimisht ishte zhvilluar për kërkesat e studentëve për kushte mira, por u shoqërua edhe me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Përplasjet dhe lëndimi i 28-vjeçarit kanë rikthyer vëmendjen te përdorimi i forcës nga Policia gjatë protestave dhe kërkesat për përgjegjësi ligjore për rastet e lëndimit pjesëmarrësve./lajmi.net/

 

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