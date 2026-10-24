Mot i vranët me intervale me diell të dielën, temperaturat deri në 18 gradë Celsius
Të dielën në Kosovë pritet të mbajë mot i vranët, me intervale me diell. Sipas parashikimit të motit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 15 deri në 18 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit,…
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Të dielën në Kosovë pritet të mbajë mot i vranët, me intervale me diell.
Sipas parashikimit të motit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 15 deri në 18 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë.
Temperaturat relativisht të buta gjatë ditës do të shoqërohen me mëngjese të freskëta, për shkak të vlerave të ulëta të temperaturave minimale./lajmi.net/