Mot i vranët me intervale me diell të dielën, temperaturat deri në 18 gradë Celsius

Të dielën në Kosovë pritet të mbajë mot i vranët, me intervale me diell. Sipas parashikimit të motit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 15 deri në 18 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit,…

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24/10/2026 23:53

dielën Kosovë pritet mbajë mot i vranët, me intervale me diell.

Sipas parashikimit motit, temperaturat minimale do lëvizin nga 2 deri 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet arrijnë nga 15 deri 18 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri 3 metra sekondë.

Temperaturat relativisht buta gjatë ditës do shoqërohen me mëngjese freskëta, për shkak vlerave ulëta temperaturave minimale./lajmi.net/

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