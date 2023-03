U largua nga Evropa për në Kinë, kaq miliona do të përfitojë Arijan Ademi Arijan Ademi i ka dhënë lamtumirën skuadrës së Dinamo Zagreb pas 13 vitesh, pasi do të vazhdojë karrierën e tij në kampionatin kinez të futbollit. Mesfushori i cili ka mbajtur shiritin e kapitenit për shumë vite te klubi kroat, ka nënshkruar me Beijing Gouan dhe do të vazhdojë karrierën e tij atje, teksa është prezantuar…