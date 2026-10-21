Shiroka-Pula pritet t’ia kthejë nesër Kuvendit Ligjin për Specialen, paraprakisht takim me partitë politike

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, pritet që të nesër t’ia kthejë Kuvendit të Kosovës për rishqyrtim Ligjin për Dhomat e Specializuara Para marrjes së këtij vendimi, sipas raportimit, pritet të mbahet një takim mes presidentes dhe përfaqësuesve të partive politike, ku do të diskutohen zhvillimet rreth ligjit dhe hapat e mëtejshëm institucionalë. Detajet janë bërë…

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21/10/2026 21:31

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, pritet nesër t’ia kthejë Kuvendit Kosovës për rishqyrtim Ligjin për Dhomat e Specializuara

Para marrjes këtij vendimi, sipas raportimit, pritet mbahet një takim mes presidentes dhe përfaqësuesve partive politike, ku do diskutohen zhvillimet rreth ligjit dhe hapat e mëtejshëm institucionalë.

Detajet janë bërë ditura nga autori dhe moderatori i emisionit “Debat Plus”, Ermal Panduri, TV Dukagjini. Deri më tani nuk ka ndonjë njoftim yzrtar nga Kuvendi apo Presidenca për këtë informacion, transmeton lajmi.net.

Çfarë parasheh Ligji për Specialen?

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit Specializuar u miratua nga Kuvendi 6 tetor 2026, ndërsa 15 tetor kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ia përcolli presidentes për shpallje.

Ndryshimet e miratuara parashohin disa ndërhyrje rëndësishme funksionimin dhe kompetencat e Gjykatës Speciale Hagë, përfshirë:

  • Kufizimin e dënimit maksimal me burgim 15 vjet për veprat përkatëse.

  • Mundësinë dënimet vuajnë Kosovë, vend ekzekutimit tyre domosdoshmërisht jashtë vendit.

  • Mundësinë e faljes presidenciale raste caktuara.

  • Mundësinë e ankesave Gjykatën Supreme Kosovës për çështje lidhen me juridiksionin e Speciales.

  • Ndryshimin e periudhës kohore dhe fushëveprimit juridiksionit gjykatës.

Këto ndryshime kanë nxitur debat politik dhe juridik. Nga Bashkimi Evropian është vlerësuar se ato bien ndesh me obligimet ndërkombëtare Kosovës, ndërsa Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka deklaruar se ligji ka probleme duhet adresohen dhe se kthimi i tij Kuvend do ishte vendim i duhur.

Çfarë ndodh nëse presidentja e kthen ligjin?

Sipas procedurave kushtetuese, presidentja ka drejtë ta kthejë një ligj për rishqyrtim Kuvend, me arsyet përkatëse. Këtë drejtë mund ta ushtrojë vetëm një herë për njëjtin ligj. Nëse Kuvendi e miraton sërish, ligji shpallet sipas procedurave kushtetuese.

Për momentin, mbetet shihet nëse takimi i paralajmëruar me përfaqësuesit e partive politike do mbahet dhe nëse presidentja do ta kthejë ligjin për rishqyrtim./lajmi.net/

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