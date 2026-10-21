Skandal në Onkologji: Katër muaj pa terapinë kundër kancerit, pacientja vdes pasi i shfaqen metastaza në tru
Një paciente me kancer të avancuar të gjirit ka ndërruar jetë pasi, sipas organizatës Renesansa, kishte mbetur për rreth katër muaj pa terapinë Palbociclib, për shkak të mungesës së këtij medikamenti në Klinikën e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Sipas njoftimit të organizatës, pacientja nuk kishte mundësi ta blinte vetë barin, çmimi…
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Një paciente me kancer të avancuar të gjirit ka ndërruar jetë pasi, sipas organizatës Renesansa, kishte mbetur për rreth katër muaj pa terapinë Palbociclib, për shkak të mungesës së këtij medikamenti në Klinikën e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Sipas njoftimit të organizatës, pacientja nuk kishte mundësi ta blinte vetë barin, çmimi i të cilit mund të arrijë deri në 1 mijë e 800 euro. Gjatë periudhës kur kishte mbetur pa terapi, asaj i ishin shfaqur metastaza të reja në tru, ndërsa më pas kishte ndërruar jetë, transmeton lajmi.net.
Renesansa ka ngritur shqetësime për mungesën e barnave esenciale për pacientët me kancer, duke theksuar rëndësinë e sigurimit të rregullt të terapive për personat që varen nga trajtimi onkologjik.
Palbociclib përdoret në trajtimin e disa formave të kancerit të avancuar të gjirit dhe është pjesë e Listës Esenciale të Barnave. Mungesa e tij në institucionet publike mund t’i vendosë pacientët para vështirësive të mëdha, veçanërisht ata që nuk kanë mundësi financiare ta sigurojnë terapinë privatisht.
Gjatë reagimit, Renesansa ka kërkuar që institucionet përgjegjëse, përfshirë QKUK-në dhe Ministrinë e Shëndetësisë, të garantojnë furnizim të rregullt me barnat esenciale, në mënyrë që pacientët të mos mbeten pa trajtim për shkak të mungesës së tyre.
Ndërkohë, furnizimi me Palbociclib ishte rikthyer pas nënshkrimit të një kontrate dhe dorëzimit të barit, por sipas raportimeve të publikuara më 21 tetor, medikamenti ka munguar sërish në Klinikën e Onkologjisë. Ai nuk figuron as në raportin e stokut farmaceutik të publikuar nga Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës më 19 tetor.
Rasti i pacientes e ka rikthyer vëmendjen te vështirësitë me të cilat përballen pacientët onkologjikë kur barnat që u nevojiten nuk janë në dispozicion në sistemin publik shëndetësor.
Megjithatë, deri në një vlerësim mjekësor të dokumentuar, nuk mund të përcaktohet në mënyrë të pavarur nëse mungesa e terapisë ka shkaktuar drejtpërdrejt përparimin e sëmundjes apo vdekjen e pacientes. Kjo mbetet një çështje që kërkon sqarim nga institucionet shëndetësore./lajmi.net/