Bajrami: Pas 6 viteve të LVV-së në pushtet jemi edhe të varfër edhe të vjedhur

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), ka reaguar lidhje me raportimet që nga 4 euro metri katror është shitur nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP). Ajo ka thënë se VV-ja ka ardhur në pushtet me një tjetër premtim të AKP-së dhe tash deri deri në këtë pikë. Tutje, ajo ka kërkuar përgjegjësi duke thënë…

Lajme

21/10/2026 20:35

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), ka reaguar lidhje me raportimet që nga 4 euro metri katror është shitur nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP).

Ajo ka thënë se VV-ja ka ardhur në pushtet me një tjetër premtim të AKP-së dhe tash deri deri në këtë pikë.

Tutje, ajo ka kërkuar përgjegjësi duke thënë se tash qytetarët janë edhe më të varfër dhe edhe më të vjedhur.

“Të nderuar qytetarë, Veç shihni çfarë bëjnë. A e dini me çfarë premtimeve kanë ardhë në pushtet. A e dini çfarë thoshin për AKP-në? Këta edhe tenderin e hoqën, direkt me negociim. ”Nuk jemi të varfër jemi të vjedhur” thoshin. Tani pas 6 viteve të LVV-së në pushtet jemi edhe të varfër edhe të vjedhur. Këto janë arsyet pse rreth 45 mijë qytetarë po ikin nga vendi çdo vit. Përgjegjësi”, ka thënë ajo.

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2026

Musliu-Shoshi akuzon VV-në për refuzimin e pesë amendamenteve: Për kë ka...

October 21, 2026

Blerim Isufaj ankohet në Supreme kundër shkarkimit, kërkon seancë publike

October 21, 2026

Brukseli qorton Beogradin që u jep shtetësi rusëve me procedurë të...

October 21, 2026

Putin pranon rifillimin e negociatave trepalëshe për Ukrainën

October 21, 2026

Rusia liron 74-vjeçarin amerikan të burgosur për luftimet në Ukrainë, Trump:...

October 21, 2026

Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë: Mijëra nxënës, studentë...

Lajme të fundit

Musliu-Shoshi akuzon VV-në për refuzimin e pesë amendamenteve:...

Blerim Isufaj ankohet në Supreme kundër shkarkimit, kërkon seancë publike

Brukseli qorton Beogradin që u jep shtetësi rusëve...

Formacionet zyrtare: Real Madrid – RB Leipzig