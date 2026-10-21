Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë: Mijëra nxënës, studentë dhe mësues në rrugë
Protesta kombëtare nga nxënës, studentë, mësues, si dhe prindër, punëtorë dhe pensionistë po zhvillohen në rrugët e Greqisë, në rreth 50 qytete, dhe policia greke po zbaton masa të forta dhe kontrolle parandaluese, gjatë të cilave dhjetëra persona janë arrestuar deri më tani, raportojnë mediat greke. Tubime u organizuan në Athinë, Selanik, Patra, Larisa, Kretë…
Bota
Protesta kombëtare nga nxënës, studentë, mësues, si dhe prindër, punëtorë dhe pensionistë po zhvillohen në rrugët e Greqisë, në rreth 50 qytete, dhe policia greke po zbaton masa të forta dhe kontrolle parandaluese, gjatë të cilave dhjetëra persona janë arrestuar deri më tani, raportojnë mediat greke.
Tubime u organizuan në Athinë, Selanik, Patra, Larisa, Kretë dhe qytete e zona të tjera, ndërsa qendra e kryeqytetit u mbyll për shkak të protestave .
Një marshim është duke u zhvilluar në Athinë, duke filluar nga Propilea, dhe protestuesit po lëvizin drejt Sintagmës, raporton ERT.
Nxënës, studentë, mësues, prindër dhe punëtorë marrin pjesë në mobilizim , duke kërkuar arsim publik dhe falas.
Vlerësohet se ka rreth 3,000 demonstrues në Athinë.
Pavarësisht faktit se thirrja ishte për orën 12:00 të mesditës, protestuesit e parë filluan të mblidheshin në orën 10:30 të mëngjesit.
Përpara fillimit të marshimit, nxënësit e Shkollës së Muzikës Ilio performuan një numër muzikor në krye të turmës, duke luajtur “Këngën Partizane” dhe më pas “Internacionalen e Katërt”, duke shprehur solidaritet me studentët në Francë, Itali dhe vende të tjera që morën pjesë në mobilizime.
Slogani qendror i studentëve është “Studio ose Mbijeto”, dhe kërkesat kryesore përfshijnë masa mbështetëse kundër rritjes së kostove të studimeve dhe akomodimit të studentëve, ulje të qirasë, rritje të ndihmës për strehim dhe zgjerim të numrit të përfituesve. Në të njëjtën kohë, ata kërkojnë më shumë vende të lira në konviktet studentore dhe shfuqizimin e ligjit për përjashtimin e studentëve.
Federata e Shoqatave të Mjekëve të Spitalit të Greqisë (OENGE) po merr pjesë gjithashtu në grevën kombëtare. Në qendër të Athinës, rreth 500 pensionistë po demonstrojnë gjithashtu në sheshin Kotsia.