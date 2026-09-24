Shefi i EULEX-it përkujton Afrim Bunjakun: Përgjegjësit duhet të sillen para drejtësisë

Tre vjet pas vrasjes së rreshterit të Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, në sulmin e armatosur në Banjskë, misioni i EULEX-it ka nderuar kujtimin e tij dhe sakrificën e bërë në krye të detyrës. Shefi i Misionit të EULEX-it, Antero Lopes, ka përkujtuar Bunjakun përmes një postimi, duke vlerësuar kontributin e tij në mbrojtjen e…

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24/09/2026 14:45

Tre vjet pas vrasjes së rreshterit të Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, në sulmin e armatosur në Banjskë, misioni i EULEX-it ka nderuar kujtimin e tij dhe sakrificën e bërë në krye të detyrës.

Shefi i Misionit të EULEX-it, Antero Lopes, ka përkujtuar Bunjakun përmes një postimi, duke vlerësuar kontributin e tij në mbrojtjen e sundimit të ligjit, raporton lajmi.net

“Ishte një nder i veçantë për mua ta nderoj kujtimin e tij dhe sakrificën e tij sublime në mbrojtje të sundimit të ligjit”, ka shkruar Lopes.

Lopes ka theksuar gjithashtu nevojën që personat përgjegjës për vrasjen e rreshterit të përballen me drejtësinë.

“Përgjegjësit duhet të sillen para drejtësisë”, ka thënë Lopes./Lajmi.net/

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