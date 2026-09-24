Djemtë e Thaçit, Veselit dhe Krasniqit vizitojnë familjen e Afrim Bunjakut
Në trevjetorin e rënies së heroit të Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, familjen e tij e kanë vizituar Endrit Thaçi, Klestor Veseli dhe Altin Krasniqi. Vizita është bërë në shenjë respekti dhe nderimi për Bunjakun, i cili u vra më 24 shtator 2023 gjatë sulmit të armatosur në Banjskë, raporton lajmi.net Gjatë vizitës, ata kanë…
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Në trevjetorin e rënies së heroit të Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, familjen e tij e kanë vizituar Endrit Thaçi, Klestor Veseli dhe Altin Krasniqi.
Vizita është bërë në shenjë respekti dhe nderimi për Bunjakun, i cili u vra më 24 shtator 2023 gjatë sulmit të armatosur në Banjskë, raporton lajmi.net
Gjatë vizitës, ata kanë përcjellë mesazhin e përbashkët “Liria ka Emër – UÇK”, duke nderuar figurën e policit të vrarë në krye të detyrës./Lajmi.net/