Djemtë e Thaçit, Veselit dhe Krasniqit vizitojnë familjen e Afrim Bunjakut

Në trevjetorin e rënies së heroit të Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, familjen e tij e kanë vizituar Endrit Thaçi, Klestor Veseli dhe Altin Krasniqi. Vizita është bërë në shenjë respekti dhe nderimi për Bunjakun, i cili u vra më 24 shtator 2023 gjatë sulmit të armatosur në Banjskë, raporton lajmi.net Gjatë vizitës, ata kanë…

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24/09/2026 14:26

Në trevjetorin e rënies së heroit të Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, familjen e tij e kanë vizituar Endrit Thaçi, Klestor Veseli dhe Altin Krasniqi.

Vizita është bërë në shenjë respekti dhe nderimi për Bunjakun, i cili u vra më 24 shtator 2023 gjatë sulmit të armatosur në Banjskë, raporton lajmi.net

Gjatë vizitës, ata kanë përcjellë mesazhin e përbashkët “Liria ka Emër – UÇK”, duke nderuar figurën e policit të vrarë në krye të detyrës./Lajmi.net/

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