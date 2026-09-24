“Jo në emrin tim!”, protestë paqësore në Bruksel më 4 tetor

Një protestë paqësore është paralajmëruar të mbahet më 4 tetor në Bruksel, me thirrjen “Jo në emrin tim!”. Sipas posterit të publikuar nga organizatorët, protesta do të zhvillohet në zonën evropiane të Brukselit, në Jean Reyplein, nga ora 14:00 deri në 16:00. Në njoftim bëhet e ditur se tubimi organizohet me moton “Lufta për liri…

Lajme

24/09/2026 14:22

Një protestë paqësore është paralajmëruar të mbahet më 4 tetor në Bruksel, me thirrjen “Jo në emrin tim!”.

Sipas posterit të publikuar nga organizatorët, protesta do të zhvillohet në zonën evropiane të Brukselit, në Jean Reyplein, nga ora 14:00 deri në 16:00.

Në njoftim bëhet e ditur se tubimi organizohet me moton “Lufta për liri nuk është krim”, ndërsa pjesëmarrësit ftohen të bashkohen në protestën që synon të përcjellë një mesazh për paqen dhe kundërshtimin e dënimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Organizatorët deklarojnë gjithashtu se protesta është e autorizuar zyrtarisht dhe se do të shoqërohet nga Policia e Brukselit.

Artikuj të ngjashëm

September 24, 2026

Të dielën në Shkup marsh në mbështetje të çlirimtarëve, “Jo në...

September 24, 2026

Sonte në Prishtinë mbahet Akademi Përkujtimore për Afrim Bunjakun

September 24, 2026

Parlamenti i Shqipërisë miraton pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura në Gaza...

September 24, 2026

Serbët e Kosovës mes listës së Vuçiqit dhe asaj studentore

September 24, 2026

Trumpi pranon ftesën për Slloveni, Jansa e fton për vizitë në...

September 24, 2026

“Liria ka emër – UÇK”, shqiptarët protestojnë më 26 shtator në...

Lajme të fundit

Të dielën në Shkup marsh në mbështetje të...

Sonte në Prishtinë mbahet Akademi Përkujtimore për Afrim Bunjakun

Parlamenti i Shqipërisë miraton pjesëmarrjen e Forcave të...

Serbët e Kosovës mes listës së Vuçiqit dhe asaj studentore