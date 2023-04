Sadio Mane rikthehet te goli pas një kohe të gjatë, senegalezi shënon për Bayernin

Në minutën e 29’të, golin për 0 me 1 e shënoi sulmuesi i Kombëtares së Senegalit, Sadio Mane, shkruan Lajmi.net

Mane shënoi me kokë pas një super asisti nga Joao Cancelo.

Kujtojmë që Mane nuk kishte shënuar gol për Bayernin që një kohë të gjatë. Madje goli i fundit ishte shënuar në muajin tetor të vitit të kaluar./Lajmi.net/

SADIO MANÉ PUTS IT INTO THE BACK OF THE NET ONCE MORE, AND THIS ONE COUNTS!!!

JOÃO CANCELO WITH THE GREAT ASSIST!!!

📽️ @vartatico pic.twitter.com/LYlH8nn4Ya

